به گزارش خبرنگار مهر، ژوزه مورایس در نشست خبری پیش از بازی با نیروی هوایی گفت: لیگ قهرمانان آسیا بزرگترین رقابت آسیاست، خوشحالم در این مسابقه هستم، از حضور خبرنگاران تشکر می‌کنم که حضور آن‌ها فوتبال را به واقعیت تبدیل می‌کند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان ادامه داد: وقتی در یک بازی حضور پیدا می‌کنیم، نمی‌توانیم بگوییم آماده نیستیم و وقتی وارد زمین می‌شویم باید آماده باشیم. وقتی در مورد لیگ قهرمانان آسیا صحبت می‌کنیم باید بگوییم یکی از بهترین تیم‌های کشور را در اختیار داریم و شانس بسیاری داریم.

وی در خصوص بازی با نیروی هوایی یادآور شد: این مسابقه یک موقعیت است تا به مردم نشان دهیم فوتبال واقعی چگونه است. نتیجه بازی زمانی مهم است که هم بازی خوب و باکیفیت انجام دهید و بتوانید نتیجه نیز بگیرید.

مورایس تاکید کرد: دنبال یک بازی باکیفیت هستیم. همه بازیکنان را در اختیار داریم و دنبال این هستیم که بهترین عملکرد خودمان را به نمایش می‌گذاریم؛ خوشحالم قرعه‌کشی این فرصت را به ما داد که به عراق بیاییم و نمایشی ارائه کنیم که بعدا از آن به نیکی یاد شود.

او درباره زمان ورود به کشور عراق گفت: طبیعی است برای آمادگی بیشتر زودتر به محل مسابقه بیاییم اما به دلیل شرایط پروازی تصمیم گرفتیم فقط یک روز زودتر به عراق بیاییم، آماده هستیم و مشکلی از این نظر وجود ندارد.

مورایس درباره احتمال حضور طرفداران سپاهان برای این بازی خارج از خانه تصریح کرد: هواداران سپاهان در بازی فردا حضور خواهند داشت، هواداران بسیار خوبی داریم که حضور آن‌ها به زیبایی فوتبال کمک می‌کند.