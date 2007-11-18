به گزارش خبرگزاری مهر، درحاشیه برگزاری اجلاس بین المللی مقدماتی تحقیقاتی بهداشتی کشورهای عضو منطقه مدیترانه شرقی عضو سازمان جهانی بهداشت، وزیر رفاه ایالتی خارطوم، معاون وزیر بهداشت سوریه و قائم مقام وزیر بهداشت عراق طی دیدارهای جداگانه ای با دکتر لنکرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، زمینه های همکاری مشترک بهداشتی و دارویی کشورشان را با جمهوری اسلامی ایران بررسی کردند.

گفتنی است اجلاس بین المللی مقدماتی تحقیقاتی بهداشتی کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت منطقه مدیترانه شرقی که از 26 آبان ماه در تهران آغاز به کار کرده است، فردا با حضور وزرای بهداشت کشورهای شرکت کننده " بیانیه تهران" را برای ارائه در اجلاس آتی که در سال 2008 در باماکوی کشور مالی برگزار خواهد شد تدوین خواهند کرد.