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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۹:۱۶

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار زنجان:

بهره وری یکی از شاخص های ارزیابی مدیران است

بهره وری یکی از شاخص های ارزیابی مدیران است

زنجان-معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار زنجان گفت: بهره وری یکی از شاخص های ارزیابی مدیران است که این موضوع در جشنواره های شهید رجایی در سطح کشور اهمیت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رفیعی بعد از ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه سرپرست بهزیستی استان زنجان اظهار کرد: اهمیت دستگاه بهزیستی در خدمت به مددجویان، تکریم محرومان، سالمندان، آسیب‌دیدگان و سرپرستان خانوار بر کسی پوشیده نیست و افرادی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفتند نیز جامعه هدف بهزیستی محسوب می‌شوند.

وی به رصدها و مراقبت‌های سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: این سازمان با توجه به مسئولیت‌های اجتماعی که دارد، به عنوان یکی از مهمترین دستگاه‌ها در کارگروه‌های مختلف ایفای نقش می‌کند.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار زنجان ابراز کرد: یکی از موضوعاتی که در بحث‌های مدیریتی به آن اهتمام داریم، تحول‌گرایی است که در اسناد بالادستی به آن تأکید شده و می‌تواند بسیاری از نارسایی‌ها را از طریق شناخت مسائل درمان کند.

وی با بیان اینکه باید فرآیندها را مرور کنیم و بازشناسی از مسائل داشته باشیم، عنوان کرد: تحول در شناخت، تحول در فرآیندها و هم تحول نهادی کمک می‌کند تا مأموریت‌ها را بهتر انجام دهیم
و اگر محدودیت‌ها را هم لحاظ کنیم اهمیت این موضوع برجسته می‌شود.

رفیعی با اشاره به اینکه بهره‌وری یکی از خروجی‌های تحول‌گرایی است، یادآور شد: بهره‌وری در شاخص‌های ارزیابی مدیریت یکی از مهمترین موضوعات مورد ارزیابی است و باید با در مظر گرفتن مجموعه دارایی‌های سخت افزاری، نیروی انسانی، اعتبارات و سایر موارد و با به‌کارگیری روش‌های خلاقانه و استفاده مناسب از داشته‌ها بهره‌وری را افزایش دهیم.

وی مردمی‌سازی را یکی از شاخص‌های دولت سیزدهم خواند و افزود: باید مردم را در انجام کارها مشارکت دهیم که این موضوع در بهزیستی نمود بیشتری دارد و مشارکت‌های مردم در عرصه‌های مختلف گره‌گشا بوده و باید در این زمینه تسهیلگری شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با تاکید بر لزوم تکریم مردم، ارباب رجوع و جامعه هدف تصریح کرد: بخشی از وظایف دولت مردمی ارائه حداکثر خدمت به مردم است که در این راستا خدمت به محرومان و نیازمندان برای ایجاد بیشترین رضایتمندی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه با دقت نظر در فرآیندهای اداری و اصلاح فرآیندها می‌توان از وقوع مشکلات پیشگیری و در راستای سلامت بیشتر تلاش کرد، ادامه داد: یکی از موضوعاتی که از بهزیستی انتظار می‌رود در حوزه معلولان است و اشتغال، حمایت‌های سخت‌افزاری و معنوی و مناسب‌سازی از مطالبات همیشگی این قشر است و آنچه که در قانون آمده باید پیگیری شود.

رفیعی با بیان اینکه در بحث آسیب‌های اجتماعی هم مطالعات و هم مداخلات داریم، ابراز کرد: در این زمینه مسئله‌شناسی خوبی داشتیم و بازنگری و اولویت‌بندی در مسائل و برنامه‌ریزی برای رفع آسیب‌ها انجام شده است.

وی در مورد برنامه‌هایی کاهش خودکشی تصریح کرد: در این بخش هدفگذاری کردیم تا در بازه زمانی ۵ ساله کاهش ۱۰ درصدی داشته باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان ساماندهی کودکان کار، کودک‌همسری و خشونت را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: مواد مخدر در رأس مسائل قرار دارد و اقداماتی را به طور ویژه برای آسیب‌شناسی و مداخله شروع کردیم و این موضوع کار بین‌بخشی و نیازمند همکاری ارگان‌های مختلف است.

کد مطلب 5887996

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