بهره وری یکی از شاخص های ارزیابی مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رفیعی بعد از ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه سرپرست بهزیستی استان زنجان اظهار کرد: اهمیت دستگاه بهزیستی در خدمت به مددجویان، تکریم محرومان، سالمندان، آسیبدیدگان و سرپرستان خانوار بر کسی پوشیده نیست و افرادی که در حوزه آسیبهای اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفتند نیز جامعه هدف بهزیستی محسوب میشوند.
وی به رصدها و مراقبتهای سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: این سازمان با توجه به مسئولیتهای اجتماعی که دارد، به عنوان یکی از مهمترین دستگاهها در کارگروههای مختلف ایفای نقش میکند.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار زنجان ابراز کرد: یکی از موضوعاتی که در بحثهای مدیریتی به آن اهتمام داریم، تحولگرایی است که در اسناد بالادستی به آن تأکید شده و میتواند بسیاری از نارساییها را از طریق شناخت مسائل درمان کند.
وی با بیان اینکه باید فرآیندها را مرور کنیم و بازشناسی از مسائل داشته باشیم، عنوان کرد: تحول در شناخت، تحول در فرآیندها و هم تحول نهادی کمک میکند تا مأموریتها را بهتر انجام دهیم
و اگر محدودیتها را هم لحاظ کنیم اهمیت این موضوع برجسته میشود.
رفیعی با اشاره به اینکه بهرهوری یکی از خروجیهای تحولگرایی است، یادآور شد: بهرهوری در شاخصهای ارزیابی مدیریت یکی از مهمترین موضوعات مورد ارزیابی است و باید با در مظر گرفتن مجموعه داراییهای سخت افزاری، نیروی انسانی، اعتبارات و سایر موارد و با بهکارگیری روشهای خلاقانه و استفاده مناسب از داشتهها بهرهوری را افزایش دهیم.
وی مردمیسازی را یکی از شاخصهای دولت سیزدهم خواند و افزود: باید مردم را در انجام کارها مشارکت دهیم که این موضوع در بهزیستی نمود بیشتری دارد و مشارکتهای مردم در عرصههای مختلف گرهگشا بوده و باید در این زمینه تسهیلگری شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با تاکید بر لزوم تکریم مردم، ارباب رجوع و جامعه هدف تصریح کرد: بخشی از وظایف دولت مردمی ارائه حداکثر خدمت به مردم است که در این راستا خدمت به محرومان و نیازمندان برای ایجاد بیشترین رضایتمندی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با بیان اینکه با دقت نظر در فرآیندهای اداری و اصلاح فرآیندها میتوان از وقوع مشکلات پیشگیری و در راستای سلامت بیشتر تلاش کرد، ادامه داد: یکی از موضوعاتی که از بهزیستی انتظار میرود در حوزه معلولان است و اشتغال، حمایتهای سختافزاری و معنوی و مناسبسازی از مطالبات همیشگی این قشر است و آنچه که در قانون آمده باید پیگیری شود.
رفیعی با بیان اینکه در بحث آسیبهای اجتماعی هم مطالعات و هم مداخلات داریم، ابراز کرد: در این زمینه مسئلهشناسی خوبی داشتیم و بازنگری و اولویتبندی در مسائل و برنامهریزی برای رفع آسیبها انجام شده است.
وی در مورد برنامههایی کاهش خودکشی تصریح کرد: در این بخش هدفگذاری کردیم تا در بازه زمانی ۵ ساله کاهش ۱۰ درصدی داشته باشیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان ساماندهی کودکان کار، کودکهمسری و خشونت را از دیگر برنامهها عنوان کرد و گفت: مواد مخدر در رأس مسائل قرار دارد و اقداماتی را به طور ویژه برای آسیبشناسی و مداخله شروع کردیم و این موضوع کار بینبخشی و نیازمند همکاری ارگانهای مختلف است.
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