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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۹:۳۴

حمله به گردشگر کویتی در ترابزون ترکیه+فیلم

حمله به گردشگر کویتی در ترابزون ترکیه+فیلم

فایل های ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که طی آن گردشگر کویتی در شهر ترابزون ترکیه مورد حمله قرار گرفته، بیهوش شده و به بیمارستان منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، فایل های ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که طی آن گردشگر کویتی در شهر ترابزون ترکیه مورد حمله قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، گردشگر کویتی پس از حمله انجام گرفته به او و ضرب و شتم، سرش به زمین خورد و بیهوش شد و به بیمارستان منتقل شد.

این حمله وحشیانه در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده داشت و کاربران این شبکه ها خواستار اقدام فوری و مجازات مسببان این حادثه شدند.

یکی از کاربران با توجه به نحوه رفتار با گردشگران کشورهای عربی به ویژه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خواستار ممنوعیت سفر گردشگران به ترکیه در اسرع وقت شد.

کاربر دیگری هم گفت: باید تا زمانی که قوانینی در حمایت از گردشگران در ترکیه وضع نشود از سفر به ترکیه خودداری شود تا اقتصاد آنها فلج شود.

کد مطلب 5888001

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