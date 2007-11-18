به گزارش خبرگزاری مهر ، مینو کریم نیا مدیر گروه مردم شناسی اجتماعی پژوهشکده مردم شناسی و مسئول بخش پایانی اطلس پوشاک ایران با اعلام این خبر گفت: اطلس پوشاک در سه بخش سرپوش، تن پوشها و پاپوش طبقه بندی شده است که درمرحله نخست اطلس سرپوشها ارائه خواهد شد.

به گفته کریم نیا اطلس مردم نگاری پوشاک ایران بر پایه پژوهش بررسی پوشاک مردم ایران، پوشاک سنتی و تغییرات ایجاد شده در آن را در 25 استان و 564 نقطه روستایی، شهری و عشایری مورد بررسی قرار داده است.

مدیر گروه مردم شناسی اجتماعی با اشاره به اینکه طرح این پژوهش در پژوهشکده مردم شناسی انجام شده اظهار داشت : در بررسی پوشاک هر منطقه مواردی همچون سرپوش، تن پوش و پاپوش پوشاک مردان و زنان بر اساس سن و جنس ، پوشاک در فصل ها ، مشاغل و حرفه های مختلف و با توجه به قشر بندی های اجتماعی ، جنس و رنگ ، شیوه تهیه ، تزیینات و زیورهای انواع پوشاک ، پوشاک نوزاد و آداب و باورهای مربوط به آن در نظر گرفته شده است.

وی پوشاک درباورها و اعتقادات و آداب عامه مردم، پوشاک در آداب و رسوم اجتماعی، اصطلاحات و واژه های مربوط به پوشاک و چگونگی و محل نگهداری پوشاک را از دیگر موارد بررسی در تهیه اطلس پوشاک ایران عنوان کرد.

کریم نیا تصریح کرد: در تهیه اطلس سرپوشها در هر استان 20 موضوع لحاظ گردیده که پنج بخش اول آن به ویژگی های تاثیر گذار در شیوه استفاده از سرپوش؛ مانند شرایط آب و هوایی، مذهب و قومیت اختصاص یافته و بخش های بعدی به معرفی انواع سرپوش زنان و مردان با توجه به شکل، جنس و کاربرد آن پرداخته است.

وی اضافه شدن رنگ ها و نقش های متداول در هر منطقه که نمایانگر تاثیر پذیری افراد از محیط زیستشان است را از ویژگیهای طراحی این اطلس بر شمرد و افزود: سرپوش های خاص عروس اقوام نیز از دیگر مواردی است که برای اولین بار در این مجموعه به تصویر کشیده شده است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در این طرح همچنین نقاط مورد بررسی بر اساس شاخص های موثر در تنوع پوشاک، مانند عوامل جغرافیایی و اقلیمی وتنوع قومی، زبانی و مذهبی انتخاب شده اند.

طبقه بندی اطلاعات این اطلس از سال 1378 آغاز و طراحی آن بر اساس تقسیمات کشور آن زمان و بر مبنای 28 استان تنظیم شده است.

مرحله تطبیق، تکمیل مطالب و طراحی نمونه های " اطلس سرپوشها " از سال 1380 زیر نظر مینو کریم نیا مدیر گروه مردم شناسی اجتماعی پژوهشکده مردم شناسی با همراهی نه نفر از هنرمندان طراح صورت گرفته است.