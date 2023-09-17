استفاده از نظر جامعه دانشگاهی برای انتخاب مدیران استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) اظهار داشت: توجه به اثرگذاری دانشگاه و اعضای هیئت علمی در فضای تصمیم سازی در استان و استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه برای احصاء نظام مسائل استان و راهکارهای پرداختن به موضوعات یکی از دغدغه‌های همیشگی استان بوده است و باید نسبت به آن یک راهکار مناسب‌تر اتخاذ کرد.

وی افزود: ارتباط دانشگاه با بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ابتدا، یک امر مسلم و طبیعی در ذهن تلقی می‌شود و به طور قطع برکات متعددی را به همراه خواهد داشت ولی رویه درست استفاده از این امکان باید دو طرفه باشد و از سوی خود دانشگاه تلاش و پیگیری و از سوی مجموعه مدیریتی استان تسهیل گری اتفاق بیفتد تا منجر به نتیجه شود.

اعلایی گفت: مجموعه مدیریتی استان از فضای تعامل و بهره گیری از ظرفیت‌های دانشگاهی استقبال می‌کند و در انتخاب مدیران نگاه به دانشگاه‌ها وجود داشته و از آنها مشورت گرفته شده است، از این پس هم به مدیران تاکید می‌شود که در این حوزه تسهیل گری داشته باشند.

استاندار قزوین اضافه کرد: استان قزوین در برخی از موضوعات دارای مزیت‌های مختلفی است ولی متأسفانه این مزیت‌ها در حوزه دانشگاهی مورد غفلت واقع شده است و از آن بهره وری مناسبی صورت نگرفته است، موضوعی که در بخش کشاورزی و صنعت به وضوح مشاهده می‌شود و رابطه بین دانشگاه و واحدهای تولیدی شکل نگرفته است.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: افزایش ارتباط واحدهای تولیدی با جامعه دانشگاهی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که مدیران دستگاه‌های اجرایی باید آن را در دستور کار قرار دهند تا بدین وسیله از ظرفیت علم در فضای اقتصادی بهره بیشتری گرفت.

وی افزود: دانشگاه باید به فکر ارتباط بیشتر با بخش خصوصی باشد چراکه در استان ظرفیت خوبی در این زمینه وجود دارد و باید با تشکیل اتاق فکرهای مشترک نیاز بخش خصوصی به دانش روز و بهره وری بیشتر را با استفاده از توان علمی موجود رفع کرد.