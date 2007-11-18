به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره تئاتر فجر اعلام کرد کمیته انتخاب آثار ایرانی متقاضی شرکت در بخش مسابقه بین‏الملل این جشنواره 10 نمایش را به عنوان نامزد حضور در این بخش معرفی کرده است.

این نمایش‌ها عبارتند از Sudalaiyadi مهدی فرجپور، "امپراتور و آنجلو" به نویسندگی ایوب آقاخانی و کارگردانی امیر دژاکام، "ترمینال" سیامک احصایی، "زندگی متناقض‌نمای من" علی معینی، "فیلوکتتس" رائول والس، "کشتی شیطان" آتیلا پسیانی، "کنسول افتخاری" محمد یعقوبی، "من آلیس نیستم اما اینجا همه چیز غریب است" به نویسندگی محمد غفاری و کارگردانی محمد حاتمی، "هفت دستور کلیدی برای معاصر شدن" آروند دشت‏آرای و سارا ریحانی و "یرما" فدریکو گارسیا لورکا به کارگردانی رضا گوران.