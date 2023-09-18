پیروزی مس سونگون در سومین ایستگاه لیگ دسته یک فوتبال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های مس سونگون ورزقان و خیبر خرم آباد از هفته سوم لیگ آزادگان فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد.

شاگردان مهدی بخشی زاده با گل زود هنگام و دقیقه یک بازی با سانتر مهدی فرج‌پور و ضربه سر قریشی دروازه تیم خیبر خرم آباد را به لرزه انداختند و در ادامه حسین فلاحیان کار را تمام کرده و تک گل بازی را به ثمر رساند.

نارنجی‌پوشان نیمه نخست را با حفظ این گل و با برتری یک بر صفر راهی رختکن شدند.

در نیمه دوم نیز تیم مس سونگون با مالکیت توپ و میدان برتری خود را حفظ کرده و در نهایت برنده بازی شد.

گفتنی است، تیم مس سونگون با پیروزی یک بر صفر مقابل تیم خیبر خرم آباد با سه برد متوالی و ۹ امتیاز همچنان صدر جدول را در اختیار دارد.