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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۹:۰۶

پیروزی مس سونگون در سومین ایستگاه لیگ دسته یک فوتبال کشور

پیروزی مس سونگون در سومین ایستگاه لیگ دسته یک فوتبال کشور

تبریز - تیم فوتبال مس سونگون ورزقان در سومین هفته از لیگ دسته یک آزادگان، یک بر صفر تیم خیبر خرم آباد را مغلوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های مس سونگون ورزقان و خیبر خرم آباد از هفته سوم لیگ آزادگان فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد.

شاگردان مهدی بخشی زاده با گل زود هنگام و دقیقه یک بازی با سانتر مهدی فرج‌پور و ضربه سر قریشی دروازه تیم خیبر خرم آباد را به لرزه انداختند و در ادامه حسین فلاحیان کار را تمام کرده و تک گل بازی را به ثمر رساند.

نارنجی‌پوشان نیمه نخست را با حفظ این گل و با برتری یک بر صفر راهی رختکن شدند.

در نیمه دوم نیز تیم مس سونگون با مالکیت توپ و میدان برتری خود را حفظ کرده و در نهایت برنده بازی شد.

گفتنی است، تیم مس سونگون با پیروزی یک بر صفر مقابل تیم خیبر خرم آباد با سه برد متوالی و ۹ امتیاز همچنان صدر جدول را در اختیار دارد.

کد مطلب 5888105

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