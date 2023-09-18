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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۷:۵۳

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبرداد؛

آماده باش بیمارستان‌های خوزستان به دلیل افزایش مراجعه‌های تنفسی

آماده باش بیمارستان‌های خوزستان به دلیل افزایش مراجعه‌های تنفسی

اهواز - سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: با توجه به افزایش مراجعه‌های تنفسی در آستانه فصل پاییز، بیمارستان‌ها در آماده باش هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر میثم معزی سه‌شنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای با بیان اینکه در روزهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر آمار مراجعه‌های تنفسی به مراکز درمانی استان خوزستان هستیم، اظهار کرد: عمده این مراجعه‌ها مربوط به گروه سنی پرخطر و افراد دارای بیماری زمینه‌ای است.

وی با اشاره به اینکه هر سال و با نزدیک شدن به فصل پاییز و همزمان با تغییر فصل، میزان مراجعه‌های تنفسی به بیمارستان‌ها در استان افزایش می‌یابد، افزود: مثل همیشه بیشترین نگرانی مربوط به گروه‌های سنی پرخطر از جمله سالمندان و همچنین افراد دارای بیماری زمینه‌ای است.

معزی گفت: با توجه به پیش‌بینی‌ها و امکانات کافی در دسترس، به همه مراکز درمانی دستور اعلام آماده‌باش داده شده و بر اساس گزارش‌های دریافتی از مراکز مختلف، تمهیدات لازم نیز برای ارائه هر چه بهتر خدمات درمان اندیشیده شده است.

کد مطلب 5888154

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