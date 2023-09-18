به گزارش خبرنگار مهر، دکتر میثم معزی سهشنبه شب در گفتگویی رسانهای با بیان اینکه در روزهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر آمار مراجعههای تنفسی به مراکز درمانی استان خوزستان هستیم، اظهار کرد: عمده این مراجعهها مربوط به گروه سنی پرخطر و افراد دارای بیماری زمینهای است.
وی با اشاره به اینکه هر سال و با نزدیک شدن به فصل پاییز و همزمان با تغییر فصل، میزان مراجعههای تنفسی به بیمارستانها در استان افزایش مییابد، افزود: مثل همیشه بیشترین نگرانی مربوط به گروههای سنی پرخطر از جمله سالمندان و همچنین افراد دارای بیماری زمینهای است.
معزی گفت: با توجه به پیشبینیها و امکانات کافی در دسترس، به همه مراکز درمانی دستور اعلام آمادهباش داده شده و بر اساس گزارشهای دریافتی از مراکز مختلف، تمهیدات لازم نیز برای ارائه هر چه بهتر خدمات درمان اندیشیده شده است.
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