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۲۷ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۴۶

حسن‌پور در گفتگو با مهر:

"تصمیم کبری" را برای جشنواره‌های خارجی نساختم

"تصمیم کبری" را برای جشنواره‌های خارجی نساختم

کارگردان فیلم سینمایی "تصمیم کبری" که با آن در جشنواره‌های کودکان لندن و اولو حضور دارد، فیلم را نه برای جشنواره‌های خارجی بلکه برای مردم ایران ساخته است.

سیروس حسن‌پور درباره نمایش بین‌المللی فیلم "تصمیم کبری" به خبرنگار مهر گفت: "از اینکه مردم جهان می‌توانند با این فیلم ارتباط برقرار کنند خوشحالم. ولی واقعیت این است که من فیلم را برای مردم کشورم ایران ساخته و در ساخت آن نگاهی کاملا ایرانی داشته‌ام."

این کارگردان در ادامه افزود: "همه ما نوستالژی خاصی نسبت به داستان "تصمیم کبری" داریم و در فیلم لحظاتی از این داستان را با اتفاقات فیلم تلفیق کرده‌ام که در مجموع مخاطبان خارجی هم توانسته‌اند با آن ارتباط برقرار کنند."

حسن‌پور از تمایل خود برای اکران داخلی "تصمیم کبری" خبر داد و گفت: "در حال رایزنی برای اکران فیلم هستم و خیلی دوست دارم این فیلم حتی به صورت محدود اکران داخلی هم داشته باشد. با توجه به استقبالی که از فیلم در جشنواره‌های کودک و نوجوان همدان و رشد شده، مطمئنا طیفی از مخاطبان آن را خواهند پسندید."

فیلم سینمایی "تصمیم کبری" سومین تجربه بلند سیروس حسن‌پور در ادامه نمایش‌های بین المللی خود هم اکنون در جشنواره‌های کودکان لندن و کودکان اولو حضور دارد. این فیلم در ششمین حضور جشنواره‌ای خود از 30 آبان در جشنواره هلسینکی فنلاند به نمایش درخواهد آمد.

فیلم "تصمیم کبری" از تولیدات شبکه دوم سیماست و اداره کل رسانه بین المللی سیما عرضه جهانی آن را بر عهده دارد.

کد مطلب 588816

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