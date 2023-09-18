صلح حدیبیه، پیروزی آشکار برای مسلمانان/ اهمیت همکاری مشترک ادیان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی صلح در ادیان امروز به همت حوزه نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هلالاحمر برگزار شد.
مسعود شاورانی، عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی در این نشست اظهار داشت: در همه ادیان از زرتشت تا اسلام آموزههای مؤکد درباره ضرورت صلح داریم و این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
وی با اشاره به نزدیک شدن به تولد حضرت محمد (ص) گفت: صلح حدیبیه واقعه تاریخی در سال ۶ هجری قمری در زمان پیامبر است که اهمیت زیادی دارد و جزو واقعههای تاریخی است که در قرآن از آن به عنوان فتح مبین یا پیروزی آشکار یادشده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی ادامه داد: در آن زمان مفاد صلح حدیبیه به صورتی بود که به نظر میرسید به ضرر مسلمانان است و حتی از نزدیکان پیامبر مخالف آن بودند. به حضرت محمد میگفتند چرا خفت و خواری را میپذیری و نباید این مفاد صلح حدیبیه را قبول کنی.
شاورانی بیان داشت: اما پیامبر مفاد ۵ گانه صلح حدیبیه را پذیرفت و آن را امضا کرد ولی کار به جایی رسید که حتی مسلمانان ایشان را به دلیل پذیرش این صلح به مکه راه ندادند و ایشان مجبور شد حج را در حدبا انجام داد. دشمنان ایشان هم میگفتند مسلمانان خفت و خواری را پذیرفتهاند اما پیامبر کار را به سرانجام رسید.
وی گفت: در مسیر بازگشت از حدبا آیاتی از سوره فتح بر پیامبر نازل شد و در قرآن از صلح حدیبیه به عنوان فتح مبین یاد شده است. در ظاهر این صلح خفت و خواری برای مسلمانان داشت ولی بعد از ۲ سال، ۱۰ هزار نفر خودخواسته مسلمان شدند و بعد دو سال مکه بدون خونریزی فتح شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی خاطر نشان کرد: این واقعه را باید الگو قرار دهیم همچنین بعد جنگ جهانی دوم از رهبران دینی جهان دعوت شد تا دنیا از پتانسیل آنها جهت صلح در جهان بهره مند شود.
شاورانی افزود: این کنفرانسهای بین المللی در جهان سابقه ۵۰ ساله دارد و باید از قدرت ادیان در جهت مبارزه با فقر، مبارزه با تبعیض، رفع مشکلات محیط زیستی و… استفاده کرد و در واقع به سمت الهیات کاربردی پیش رفت.
وی تاکید کرد: ادیان باید قدرت را جهت رفع مشکلات بشری یکی کنند و ادیان مهمترین نقش را میتوانند در این راستا داشته باشد.
در ادامه النا لاویان کاشانی، اسلام پژوه و فعال حوزه صلح با اشاره به فرارسیدن روز میلاد پیامبر اکرم گفت: خداوند دلها را به هم نزدیک میکند و این نزدیک کردن قلوب از ویژگیهای پیامبر و ۱۴ معصوم بود.
وی افزود: عبری و عربی یک ریشه دارند. در همه ادیان به صلح توجه شده و با تولد و مرگ افراد به شکلی دعای صلح خوانده میشود.
کاشانی بیان داشت: ۳۳ کلیسا در تهران داریم کلیمیان در کل کشور وجود دارند که در هلال احمر هم عدهای فعال هستند و مانند مسیحیان و زرتشتیان در کنار سایر ادیان هستند.
وی گفت: هرکسی خالصانه کار میکند دین دار است و فرقی نمیکند چه دینی داشته باشد.
وی با تاکید بر اشاراتی که به صلح در نهج البلاغه شده خاطرنشان کرد: امام خمینی و مقام معظم رهبری نیز خیلی به موضوع صلح و هلال احمر اهمیت داده اند و این نشان از ارزشهای بالای این جمعیت دارد.
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