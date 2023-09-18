گزارش مهر از ۱۳ سال مدیریت ورزش/ کیومرث هاشمی ششمین وزیر ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، گزینه پیشنهادیِ جدید دولت سیزدهم برای وزارت ورزش که دو سال پیش از گزینه‌های جدی ورزش برای تکمیل کابینه این دولت بود، با کسب آرای اکثریت نمایندگان مجلس به عنوان ششمین وزیر ورزش و جوانان (با احتساب دو دوره سلطانی فر) برای دو سال پیش رو انتخاب شد.

کیومرث هاشمی؛ دهمین گزینه و ششمین وزیر ورزش

وزارت ورزش و جوانان هشتم دی ماه ۱۳۸۹ پس از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در مجلس هشتم تشکیل شد.

برای مدیریت این وزارتخانه تازه شکل گرفته در دولت دهم ابتدا حمید سجادی از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت به مجلس معرفی شد اما بعد از اینکه وی نتوانست رأی اعتماد لازم را بگیرد، محمد عباسی برای تصدی این وزارتخانه پیشنهاد شد.

محمد عباسی در گرفتن رأی اعتماد از مجلسی‌ها موفق بود و بدین ترتیب به عنوان اولین وزیر ورزش در ایران آغاز بکار کرد. بعد از پایان مدیریت دو ساله وی، محمود گودرزی به عنوان دومین وزیر در حوزه ورزش و برای دولت یازدهم آغاز بکار کرد.

البته پیش از گودرزی ۳ گزینه دیگر برای وزارت ورزش در دولت یازدهم به مجلس معرفی شدند که هیچ یک نتوانستند رأی اعتماد لازم را کسب کنند. مسعود سلطانی فر، سیدرضا صالحی امیری و نصرالله سجادی افرادی بودند که در آغاز دولت تدبیر و امید به عنوان وزرای پیشنهادی ورزش به مجلس معرفی شدند اما در کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس ناموفق بودند.

پیش از گودرزی هم وزارت ورزش برای مدت زمانی کوتاه به ترتیب با سرپرستی سیدرضا صالحی امیری و محمد شریعتمداری اداره شد.

با این شرایط گودرزی به عنوان دومین وزیر ورزش آغاز به کار کرد اما وی پیش از پایان کار دولت یازدهم از سمت خود استعفا داد. بعد از اینکه گودرزی ۲۷ مهرماه سال گذشته از وزارت ورزش کناره گیری کرد، مسعود سلطانی فر به عنوان گزینه جدید برای جایگزینی وی به مجلس معرفی شد و توانست این بار با کسب رأی اعتماد مدیریت این وزارتخانه را برعهده بگیرد.

بدین ترتیب در مجموع تا پیش از آغاز به کار دولت دوازدهم، ۷ گزینه برای وزارت ورزش و جوانان معرفی شده بودند. سلطانی فر هشتمین گزینه برای تصدی این وزارتخانه بود که موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس شد در حالیکه او در آغاز کار دولت تدبیر و امید در این مهم ناکام بود.

در ادامه و برای آغاز به کار دولت سیزدهم از میان تمام گزینه‌های مطرح، حمید سجادی به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد و موفق به کسب رأی اعتماد هم شد و به عنوان ششمین وزیر (با احتساب دو دوره سلطانی فر) متصدی وزارت ورزش شد.

سجادی که اولین وزیر تمام ورزشی برای وزارت ورزش به حساب می‌آمد اما در نیمه راه به دلیل سانحه‌ای که اسفند ۱۴۰۱ دچار آن شد، از سمت خود کناره گیری کرد و بدین ترتیب کیومرث هاشمی سرپرستی وزارت ورزش را بر عهده گرفت. هاشمی یک ماه بعد به عنوان گزینه پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس معرفی شد و توانست رأی اعتماد لازم را بگیرد.

کیومرث هاشمی دهمین گزینه برای تصدی وزارت ورزش بود که با رأی اعتماد مجلس تا دو سال آینده و تا پایان دولت سیزدهم در رأس این وزارتخانه خواهد بود. وی که طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ ریاست کمیته ملی المپیک را بر عهده داشت، در ابتدای دولت سیزدهم از گزینه‌های ابراهیم رئیسی برای تصدی وزارت ورزش بود اما با وجود جدی مطرح شدن نام وی، در آخرین لحظات حمید سجادی به عنوان گزینه به مجلس معرفی شد و رأی اعتماد گرفت.

رکورد سلطانی فر

از میان تمام افرادی که تا به امروز به عنوان سرپرست یا وزیر در رأس وزارت ورزش قرار داشته اند، سلطانی فر رکورد ویژه ای را در اختیار دارد. او تنها وزیر ورزش است که برای دو دوره مدیریت این وزارتخانه را عهده دار بوده است. محمد عباسی که وزارت ورزش و جوانان با مدیریت وی شکل گرفت برای مدت دو سال عهده دار این مسئولیت بود. گودرزی که پس از رد صلاحیت سه گزینه پیشنهادی به عنوان وزیر ورزش در دولت یازدهم انتخاب شد، پس از سه سال مدیریت از سمت خود استعفا داد.

بدین ترتیب سلطانی فر با رأی اعتمادی که از مجلس گرفت برای مدت ۹ ماه و تا پایان دولت یازدهم، وزرای ورزش را مدیریت کرد. وی برای دولت دوازدهم هم موفق به آرای موافق مجلسی‌ها برای مدیریت وزارت ورزش شد تا اولین نفری باشد که برای دو دوره این وزارتخانه را مدیریت کرده است.

بعد از وی حمید سجادی هم فقط برای دو سال ابتدایی دولت سیزدهم تصدی وزارت ورزش را بر عهده داشت.

همه وزرا و سرپرستان وزارت ورزش

افرادی که طی ۱۳ سال گذشته و از زمان تشکیل وزارت ورزش و جوانان (۱۳۸۹) به عنوان وزیر یا سرپرست در این وزارتخانه مدیریت کرده اند عبارتند از:

دولت دهم

*محمد عباسی؛ وزیر ورزش و جوانان از ۱۲ مردادماه ۱۳۹۰ تا ۲۶ مردادماه ۱۳۹۲

دولت یازدهم

* رضا صالحی امیری؛ سرپرست ورزش و جوانان از ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ تا ۶ آبان ۱۳۹۲

* محمد شریعتمداری؛ سرپرست ورزش و جوانان از ۶ تا ۲۶ آبان ۱۳۹۲

* محمود گودرزی؛ وزیر ورزش و جوانان از ۲۶ آبان ۱۳۹۲ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۵

* نصرالله سجادی؛ سرپرست ورزش و جوانان از ۲۸ مهرماه تا ٢٠ آبان ماه ١٣٩٥

* مسعود سلطانی فر؛ وزیر ورزش و جوانان از ٢١ آبان ۱۳۹۵

دولت دوازدهم

* مسعود سلطانی فر؛ وزیر ورزش و جوانان از ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

دولت سیزدهم

حمید سجادی: وزیر ورزش از ۳ شهریور ۱۴۰۰

کیومرث هاشمی: سرپرست وزارت ورزش از ۱۰ مرداد ۱۴۰۲

کیومرث هاشمی: وزیر ورزش از ۲۷ شهریور ۱۴۰۲