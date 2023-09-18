به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیهای که در پی وقوع سیل در لیبی و زلزله در مغرب صادر کرد، ضمن تشکر از دولت بابت کمک به سیل زدگان و زلزله زدگان این دو کشور، خواستار ارتقای سطح کمکها به آنها شد که متن بیانیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
حوادث ناگوار سیل در لیبی و زلزله در مغرب که موجب جان باختن جمع کثیری از شهروندان این دو کشور شد را به امت اسلامی تسلیت میگوئیم. امید است کشورهای مسلمان، نهادها و مؤسسات بین اللملی جهان اسلام و همچنین سازمانهای بینالمللی هلال احمر و صلیب سرخ با تمام امکانات به یاری حادثه دیدگان بپردازند.
از دولت جمهوری اسلامی که از پیشگامان امداد و یاری سیل زدگان و زلزله زدگان بوده است کمال تشکر را داریم و بر ادامه و ارتقای سطح کمکها تأکید میکنیم.
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