صنایع آلاینده به خارج از شهر ایلام انتقال می یابند

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار عباسی عصر یکشنبه در جلسه بررسی و ساماندهی شهرک صنفی با حضور فلاحی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مقرر شد از ۷۰ واحد خدماتی کاهش یابد و ۱۰ واحد به جمع واحد صنفی اضافه شود و یک بازه ۶ ماهه تعریف شود.

وی افزود: امروز چهارمین جلسه ساماندهی صنوف آلاینده است و بر اساس پروتکلی که از پیش تعیین شد صنایع آلاینده به خارج از شهر ایلام انتقال داده می‌شوند.

وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی در زمینه کاهش هزینه طراحی و حق نظارت و کارشناسی شهرک صنفی تخفیف ۴۰ درصدی دهد و شهرک صنعتی به‌عنوان سرمایه‌گذار برای اجرا با جدیت برای ایجاد شهرک صنفی پیگیرهای لازم را انجام دهد.

عباسی تاکیدکرد: باتوجه به شرایط جغرافیای شهرک صنفی شرکت زیرساخت که متولی ایجاد زیر ساخت مناسب و استاندارد است باید در کوتاه‌ترین زمان چاره‌اندیشی کند.

گفتنی است در این نشست فلاحی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در این نشست با خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی برای موافقت با تصویب تسهیلات، اختصاص خط ویژه اعتباری به صنوف آلاینده شهرک صنفی، جعفری مدیرعامل آبفای کشور، معاون برنامه ریزی واقتصادی توانیر و ناصری مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام جهت رفع مشکل برق شهرک صنفی ایلام به صورت تلفنی گفتگو کرد.