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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۸:۴۳

نجات جان نوزاد ۴ روزه توسط تیم اورژانس شیروان

نجات جان نوزاد ۴ روزه توسط تیم اورژانس شیروان

بجنورد- رئیس شبکه بهداشت و درمان شیروان گفت: نوزاد ۴ روزه شیروانی که در حین خوردن شیر دچار خفگی شده بود، با عملیات احیا موفق توسط تیم اورژانس به زندگی بازگشت.

محمدرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز گذشته مادر نگران با صدایی لرزان و گریان، با شماره ۱۱۵ تماس گرفت و از پریدن شیر به گلوی نوزاد و بی حال شدن وی خبر داد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شیروان گفت: بر اساس شرح حال ارائه شده توسط مادر، نوزاد هیچ تحرک و صدایی نداشت.

وی ادامه داد: با اعزام تیم موتورلانس و کارشناس فوریت‌های پزشکی، راهکارهای لازم برای باز کردن راه هوایی و احیای نوزاد را انجام شد و بلافاصله تنفس و نبض نوزاد بازگشت.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شیروان تصریح کرد: این نوزاد برای بررسی بیشتر به بیمارستان امام خمینی (ره) انتقال داده شد.

کد مطلب 5888191

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