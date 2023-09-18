نجات جان نوزاد ۴ روزه توسط تیم اورژانس شیروان

محمدرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز گذشته مادر نگران با صدایی لرزان و گریان، با شماره ۱۱۵ تماس گرفت و از پریدن شیر به گلوی نوزاد و بی حال شدن وی خبر داد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شیروان گفت: بر اساس شرح حال ارائه شده توسط مادر، نوزاد هیچ تحرک و صدایی نداشت.

وی ادامه داد: با اعزام تیم موتورلانس و کارشناس فوریت‌های پزشکی، راهکارهای لازم برای باز کردن راه هوایی و احیای نوزاد را انجام شد و بلافاصله تنفس و نبض نوزاد بازگشت.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شیروان تصریح کرد: این نوزاد برای بررسی بیشتر به بیمارستان امام خمینی (ره) انتقال داده شد.