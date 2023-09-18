به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز دوشنبه افزود: تعزیرات حکومتی برابر دستورالعمل اعلامی از سوی سازمان و مقررات ماده ۱۹ آئین نامه تعزیرات حکومتی در قالب گشت مشترک به همراه بازرسان آموزش و پرورش و اداره کل صمت بر بازار عرضه این محصولات بازرسی و نظارت می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه بازرسان این سازمان با مشارکت اتحادیه پوشاک و نوشت افزار به صورت مستمر و مؤثر در بازار حضور دارند، اظهار کرد: در گشت‌های مشترک، گرانفروشی، عدم درج قیمت، احتکار، تقلب، عدم صدور فاکتور و فروش اجباری مورد رصد بازرسان قرار می‌گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه تاکنون در قالب ۱۸ تیم گشت انجام و ۷۵ مورد بازرسی شده است، گفت: اصناف تلاش کنند حقوق شهروندی و مصرف کنندگان را رعایت کنند و به سود متعارف قانع باشند.

حضرتی، ادامه داد: علاوه بر بازار نوشت افزار و پوشاک، تعزیرات حکومتی بر مدارس غیرانتفاعی نیز نظارت می‌کند و میزان شهریه مأخوذه برخلاف مصوبات و اخذ شهریه مازاد بر نرخ تعیینی، تخلف محسوب می‌شود و با این تخلفات برخورد می‌شود.

وی یادآور شد: مدیران مدارس غیرانتفاعی میزان شهریه مصوب را در دید عموم نصب کنند تا اولیا اطلاع داشته باشند و مدیران حق ندارند بیشتر از شهریه مصوب دریافت کنند در غیر این صورت با تشکیل پرونده تعزیراتی، جریمه و نصب بنر مواجه می‌شوند و در صورت تکرار نیز این محل‌های آموزشی تعطیل خواهند شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: مدارس دولتی نیز حق ندارند برخلاف مقررات و آئین نامه مربوطه و مصوبات، وجوهی از اولیا یا دانش آموزان اخذ کنند و در غیر این صورت تعزیرات حکومتی در این موضوع نیز ورود کرده و با تخلفات برخورد خواهد کرد.

حضرتی، با بیان اینکه هزینه سرویس مدارس از دغدغه‌های اساسی اولیای دانش آموزان است، ادامه داد: این سازمان در این موضوع نیز ورود کرده و در صورت اخذ شهریه‌های بیش از نرخ تعیینی با این تخلفات برخورد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی صرفاً وظیفه رسیدگی به تخلفاتی را دارد که از سوی آموزش و پرورش یا سازمان صمت به این اداره ارسال شده است، یادآور شد: با همکاری دادستانی، شورای شهر و شهرداری تبریز و ادارات کل آموزش و پرورش و سازمان صمت، میزان هزینه سرویس‌ها مورد تصویب قرار گرفته و منطقه بندی برای سرویس دهی به مدارس، نوع و تعداد سرویس‌ها انجام شده است و در صورت اجرای به موقع این مصوبات و انجام وظیفه از سوی سازمان‌های ذیربط مشکلی در این خصوص به وجود نمی‌آید.

حضرتی، افزود: اگر شهروندان در موقع خرید نوشت افزار و البسه، اخذ هزینه اضافی از سوی مدیران مدارس غیرانتفاعی، اخذ وجوه از سوی مدارس دولتی و اخذ هزینه خارج از مصوب برای سرویس مدارس با تخلفات مذکور مواجه شدند، می‌توانند با سامانه الکترونیکی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا سامانه ۱۲۴ سازمان صمت یا مراجعه حضوری به تعزیرات حکومتی یا اتحادیه‌های مربوطه شکایت خود را مطرح کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.