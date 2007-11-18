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۲۷ آبان ۱۳۸۶، ۲۰:۱۸

تصویب کلیات اجرایی 55 طرح در استان چهار محال و بختیاری

شهرکرد - خبرگزاری مهر: اعضای کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان چهار محال و بختیاری کلیات اجرایی 55 طرح را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، دبیر کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری استان چهار محال و بختیاری عصر امروز در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: برای این میزان طرح 31 میلیارد و 244 میلیون ریال اعتبار و اشتغالزایی 200 نفر پیش بینی شده است.

پرویز سلطانی افزود: از مجموع طرح های یادشده 52 طرح با 27 میلیارد و 424 میلیون ریال اعتبار از محل بنگاه های زودبازده و کار آفرین و بقیه از محل بند "ژ" تأمین شده است.

وی این طرح ها را در زمینه کشاورزی، صنعت، حمل و نقل، بازرگانی، خدمات، فنی و حرفه ای و طرح های خود اشتغالی معرفی کرد.

کد مطلب 588824

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