تصویب کلیات اجرایی 55 طرح در استان چهار محال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، دبیر کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری استان چهار محال و بختیاری عصر امروز در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: برای این میزان طرح 31 میلیارد و 244 میلیون ریال اعتبار و اشتغالزایی 200 نفر پیش بینی شده است.

پرویز سلطانی افزود: از مجموع طرح های یادشده 52 طرح با 27 میلیارد و 424 میلیون ریال اعتبار از محل بنگاه های زودبازده و کار آفرین و بقیه از محل بند "ژ" تأمین شده است.

وی این طرح ها را در زمینه کشاورزی، صنعت، حمل و نقل، بازرگانی، خدمات، فنی و حرفه ای و طرح های خود اشتغالی معرفی کرد.