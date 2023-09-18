۴۴۷ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در استان بوشهر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جابر پاپری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای تدابیر ابلاغی و اقدامات پیشگیرانه، اجرای طرح توقیف وسایل نقلیه دارای دستور قضائی، تحت تعقیب مانند سرقتی، فاقد پلاک، پلاک مخدوش و جعلی، خلافی بالای سه میلیون تومان، تخلفات رانندگی و … از اول شهریور به مدت ۱۵ روز در استان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح تعداد ۴۴۷ دستگاه وسیله نقلیه متخلف توقیف و به پارکینگ دلالت داده شد.

رئیس پلیس راهور استان بوشهر خاطر نشان کرد: پلیس همواره بر اجرای قانون تاکید داشته لذا از رانندگان گرامی درخواست می‌شود حقوق شهروندی را رعایت نمایند تا جامعه‌ای ایمن و عاری از ناهنجاری‌های اجتماعی داشته باشیم.