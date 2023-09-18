  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۹:۲۴

۴۴۷ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در استان بوشهر توقیف شد

۴۴۷ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در استان بوشهر توقیف شد

بوشهر- رئیس پلیس راهور استان بوشهر از توقیف ۴۴۷ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در اجرای طرح توقیف وسایل نقلیه دارای دستور قضائی در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جابر پاپری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای تدابیر ابلاغی و اقدامات پیشگیرانه، اجرای طرح توقیف وسایل نقلیه دارای دستور قضائی، تحت تعقیب مانند سرقتی، فاقد پلاک، پلاک مخدوش و جعلی، خلافی بالای سه میلیون تومان، تخلفات رانندگی و … از اول شهریور به مدت ۱۵ روز در استان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح تعداد ۴۴۷ دستگاه وسیله نقلیه متخلف توقیف و به پارکینگ دلالت داده شد.

رئیس پلیس راهور استان بوشهر خاطر نشان کرد: پلیس همواره بر اجرای قانون تاکید داشته لذا از رانندگان گرامی درخواست می‌شود حقوق شهروندی را رعایت نمایند تا جامعه‌ای ایمن و عاری از ناهنجاری‌های اجتماعی داشته باشیم.

کد مطلب 5888247

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها