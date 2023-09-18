اولین جشنواره صنایع دستی با عنوان هنر نیاکان در شبستر برگزارمیشود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری صبح دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: این جشنواره در راستای حمایت از جامعه هنرمندان صنایع‌دستی و هنرهای بومی با رویکرد تعامل و مشارکت با سازمان‌های مردم‌نهاد و برای تشویق و ترغیب طراحان، هنرمندان در بکار گیری ایده‌های نو و کاربردی با همکاری برخی دستگاه‌های دولتی و بسیج هنرمندان، ۲۶ شهریور لغایت ۱ مهر ماه در محل محوطه مقبره شیخ محمود شبستری برگزار می‌شود.

فرماندار شبستر ادامه داد: تعداد ۳۵ غرفه صنایع دستی، محصولات فرهنگی و استیج برنامه شامگاهی در محل مقبره شیخ محمود شبستری فعال شدند و ظرفیت هنری، صنایع دستی، نمایشی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

مطهری خاطر نشان کرد: این جشنواره در چندین رشته صنایع دستی و هنری شامل سفالگری سنتی، نقاشی سنتی، نساجی سنتی، بافته‌های داری و غیر داری، پوشاک سنتی، کاشی سنتی سفال و سرامیک، صنایع‌دستی چرمی، ساز سازی سنتی، صنایع‌دستی فلزی، صنایع چوبی و حصیری، صنایع‌دستی سنگی برگزار می‌شود و علاوه بر شهرستان‌های استان از سه استان تهران، کهکیلویه و بویراحمد، آذربایجان‌غربی هنرمندان محصولات خود را عرضه کردند.

فرماندار شبستر با تاکید بر حمایت از ایثارگران فعال در حوزه صنایع دستی، اظهار داشت: در این جشنواره یک غرفه به صنایع‌دستی تولید شده در دوران اسارت آزادگان و همچنین جانبازان دوران دفاع مقدس اختصاص یافته و دست سازه‌های آنها در آن دوران به معرض نمایش در آمده است.

رئیس شورای اداری شبستر گفت: برگزاری چنین جشنواره‌هایی علاوه بر معرفی فرهنگ، تاریخ و صنایع دستی پیشینیان مردم ما، فرصتی مناسب برای توسعه گردشگری و معرفی شاخص‌های منطقه است.

مطهری با اشاره به کاندیدا شدن شهر کوزه کنان به عنوان شهر ملی صنایع دستی ایران، خاطر نشان کرد: این اقدام یقیناً حوزه‌های گردشگری، اقتصادی و فرهنگی این منطقه از آذربایجان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و دستاوردهای خوبی برای شاغلین سنتی و هنرمندان این شهر به ارمغان آورده است.

فرماندار شبستر با اشاره به رویکرد حمایتی دولت سیزدهم از صنایع دستی و هنری خاطر نشان کرد: در سال جاری دولت از محل تسهیلات اشتغال حوزه صنایع دستی بالغ بر ۷/۵ میلیارد تومان به کارآفرینان و هنرمندان این حوزه وام‌های کم بهره تخصیص داده است.