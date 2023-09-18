  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۹:۵۱

فرماندار شهرستان شبستر:

اولین جشنواره صنایع دستی با عنوان هنر نیاکان در شبستر برگزارمیشود

اولین جشنواره صنایع دستی با عنوان هنر نیاکان در شبستر برگزارمیشود

شبستر- فرماندار شهرستان شبستر گفت: اولین جشنواره استانی صنایع‌دستی با عنوان هنر نیاکان ذیل کنگره ده هزار شهید آذربایجان شرقی به میزبانی شبستر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری صبح دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: این جشنواره در راستای حمایت از جامعه هنرمندان صنایع‌دستی و هنرهای بومی با رویکرد تعامل و مشارکت با سازمان‌های مردم‌نهاد و برای تشویق و ترغیب طراحان، هنرمندان در بکار گیری ایده‌های نو و کاربردی با همکاری برخی دستگاه‌های دولتی و بسیج هنرمندان، ۲۶ شهریور لغایت ۱ مهر ماه در محل محوطه مقبره شیخ محمود شبستری برگزار می‌شود.

فرماندار شبستر ادامه داد: تعداد ۳۵ غرفه صنایع دستی، محصولات فرهنگی و استیج برنامه شامگاهی در محل مقبره شیخ محمود شبستری فعال شدند و ظرفیت هنری، صنایع دستی، نمایشی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

مطهری خاطر نشان کرد: این جشنواره در چندین رشته صنایع دستی و هنری شامل سفالگری سنتی، نقاشی سنتی، نساجی سنتی، بافته‌های داری و غیر داری، پوشاک سنتی، کاشی سنتی سفال و سرامیک، صنایع‌دستی چرمی، ساز سازی سنتی، صنایع‌دستی فلزی، صنایع چوبی و حصیری، صنایع‌دستی سنگی برگزار می‌شود و علاوه بر شهرستان‌های استان از سه استان تهران، کهکیلویه و بویراحمد، آذربایجان‌غربی هنرمندان محصولات خود را عرضه کردند.

فرماندار شبستر با تاکید بر حمایت از ایثارگران فعال در حوزه صنایع دستی، اظهار داشت: در این جشنواره یک غرفه به صنایع‌دستی تولید شده در دوران اسارت آزادگان و همچنین جانبازان دوران دفاع مقدس اختصاص یافته و دست سازه‌های آنها در آن دوران به معرض نمایش در آمده است.

رئیس شورای اداری شبستر گفت: برگزاری چنین جشنواره‌هایی علاوه بر معرفی فرهنگ، تاریخ و صنایع دستی پیشینیان مردم ما، فرصتی مناسب برای توسعه گردشگری و معرفی شاخص‌های منطقه است.

مطهری با اشاره به کاندیدا شدن شهر کوزه کنان به عنوان شهر ملی صنایع دستی ایران، خاطر نشان کرد: این اقدام یقیناً حوزه‌های گردشگری، اقتصادی و فرهنگی این منطقه از آذربایجان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و دستاوردهای خوبی برای شاغلین سنتی و هنرمندان این شهر به ارمغان آورده است.

فرماندار شبستر با اشاره به رویکرد حمایتی دولت سیزدهم از صنایع دستی و هنری خاطر نشان کرد: در سال جاری دولت از محل تسهیلات اشتغال حوزه صنایع دستی بالغ بر ۷/۵ میلیارد تومان به کارآفرینان و هنرمندان این حوزه وام‌های کم بهره تخصیص داده است.

کد مطلب 5888272

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها