وزش شدید باد در زنجان/محصولات کشاورزی از سرما حفاظت شوند

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: در حال حاضر آسمان مناطق مختلف استان صاف تا قسمتی ابری است.

وی با بیان اینکه در شهرستان طارم به خصوص ارتفاعات و مناطق کوهستانی آسمان ابری و مه آلود است، ابراز داشت: با توجه به شرایط جوی حاکم، بارندگی های خفیف در برخی مناطق استان به خصوص ارتفاعات شهرستان طارم پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و گفت: در این میان به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز اینده اشاره کرد و بیان داشت: از امروز دمای هوا به طور محسوسی در استان کاهش می یابد که در این میان کشاورزان تمهیدات کشاورزی را برای محافظت از محصولات کشاورزی مد نظر قرار دهند.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۱۳ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا سردتر شده است.