30 بازار روز در کرج به بهره برداری می رسد

رضا زین العابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر 11 بازار روز در کرج فعال است و تا پایان سال نیز هشت بازار روز دیگر به بهره برداری می رسد.

وی افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال 87 باید هر منطقه از شهرداری کلانشهر کرج سه بازار روز داشته باشد تا شهروندان بتوانند با کمترین هزینه به این بازارها دسترسی داشته باشند و نیازهای خود را برطرف کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها یک میدان اصلی عرضه میوه و تره بار موجود است اما در آینده نزدیک دو میدان تره بار دیگر در شرق و جنوب کرج احداث می شود که دست های واسطه ای را در عرضه این محصولات کاهش خواهد داد.

وی در خصوص ساماندهی دکه های سطح شهر نیز عنوان کرد: در حال حاضر 353 دکه وجود دارد که هیئتی متشکل از نماینده دکه داران، نماینده سازمان میادین میوه و تره بار، اتحادیه اصناف دکه داران و سرمایه گذاران به منظور زیباسازی و ساماندهی این دکه ها تصمیم گیری می کنند.

زین العابدینی یادآور شد: تا کنون پنج دکه به منظور زیباسازی انتخاب شده است تا پس از مراحل اجرایی ساماندهی و ارزیابی آن از سوی کارشناسان زیباسازی شهری دیگر دکه ها نیز ساماندهی شود.