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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۵۴

آیین نکوداشت آیت الله ابوالقاسم خزعلی برگزار می شود

آیین نکوداشت آیت الله ابوالقاسم خزعلی برگزار می شود

همایش نکوداشت آیت الله ابوالقاسم خزعلی حافظ قرآن کریم و نهج البلاغه و دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر امروز دوشنبه ۲۷ شهریور ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش نکوداشت مجاهد بصیر و خستگی‌ناپذیر آیت الله ابوالقاسم خزعلی فقیه انقلابی، حافظ قرآن کریم و نهج البلاغه و دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر برگزار می‌شود.

این همایش با حضور حجت الاسلام صدیقی دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر و شخصیت های لشکری و کشوری امروز دوشنبه ۲۷ شهریور ماه از ساعت ۱۴ الی ۳۰: ۱۵ برپا می‌شود.

گفتنی است همایش نکوداشت آیت الله ابوالقاسم خزعلی در موزه امام علی علیه‌السلام واقع در خیابان ولی عصر (ع) خیابان اسفندیار برگزار خواهد شد و در حاشیه مراسم از کتاب سه گفتار پیرامون حکومت اسلامی از سخنرانی‌های آیت الله خزعلی و گزارش عملکرد نهادهای مردمی و دستگاه‌های اجرایی در دهه امامت و ولایت ۱۴۰۲ نیز رونمایی می‌شود.

*رامین ربیعی کورنده

کد مطلب 5888322

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