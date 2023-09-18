آیین نکوداشت آیت الله ابوالقاسم خزعلی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش نکوداشت مجاهد بصیر و خستگی‌ناپذیر آیت الله ابوالقاسم خزعلی فقیه انقلابی، حافظ قرآن کریم و نهج البلاغه و دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر برگزار می‌شود.

این همایش با حضور حجت الاسلام صدیقی دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر و شخصیت های لشکری و کشوری امروز دوشنبه ۲۷ شهریور ماه از ساعت ۱۴ الی ۳۰: ۱۵ برپا می‌شود.

گفتنی است همایش نکوداشت آیت الله ابوالقاسم خزعلی در موزه امام علی علیه‌السلام واقع در خیابان ولی عصر (ع) خیابان اسفندیار برگزار خواهد شد و در حاشیه مراسم از کتاب سه گفتار پیرامون حکومت اسلامی از سخنرانی‌های آیت الله خزعلی و گزارش عملکرد نهادهای مردمی و دستگاه‌های اجرایی در دهه امامت و ولایت ۱۴۰۲ نیز رونمایی می‌شود.

*رامین ربیعی کورنده