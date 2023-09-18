به گزارش خبرگزاری مهر، احسان یاوری گفت: نتایج صحتسنجی مدارک خوداظهاری متقاضیان پیشثبتنام انتخابات مجلس دوازدهم از امروز ۲۷ شهریور در سامانه پنجره واحد انتخابات به آدرس keshvar.moi.ir اعلام شد و از این روز تا ۲ مهر، امکان ثبت اعتراض یا بارگذاری مدارک تکمیلی وجود خواهد داشت.
معاون استاندار لرستان افزود: روز یکشنبه ۲۶ شهریور برای تمام متقاضیان پیشثبتنام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پیامکی مبنی بر مراجعه به پنجره واحد انتخابات و مشاهده نتیجه نهایی صحتسنجی مدارک ۶ گانه ارسال شده است.
وی افزود: متقاضیان میتوانند از ساعت ۸ صبح امروز وارد سامانه پنجره واحد انتخابات به آدرس keshvar.moi.ir شوند و نتایج صحتسنجی ۶ دستگاه مربوط نسبت به مدارک خوداظهاری را مشاهده و پیگیری کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان ادامه داد: نتایج صحتسنجی هر دستگاه در مورد هر فرد بهصورت یک آیکون نمایش داده میشود که اگر قرمز باشد به معنی نقص مدارک است و باید نسبت به ثبت اعتراض یا بارگذاری مدارک مثبته و تکمیلی اقدام کنند.
یاوری با تأکید بر اینکه صحتسنجی مدارک هر فرد به معنی احراز یا عدم احراز صلاحیت نیست، گفت: بر اساس قانون در این مرحله، امکان ثبت اعتراض از ۲۷ شهریور تا ۲ مهر وجود دارد و داوطلبان میتوانند در صورت رفع اشکال و نواقص مدارک و دریافت تأییدیه ۶ دستگاه مربوط، کد رهگیری برای ثبتنام نهایی دریافت کنند که در غیر این صورت و اگر هر ۶ بخش سبز نباشد، داوطلبان هرگز نمیتوانند کد رهگیری دریافت کنند و ثبتنام آنها امکانپذیر نخواهد شد.
ثبتنام نهایی در انتخابات با دریافت کد رهگیری مرحله صحتسنجی مدارک امکانپذیر است
وی افزود: داوطلبانی که در هر ۶ آیکون بهصورت سبز رنگ نتیجه صحتسنجی مدارک خود را مشاهده میکنند، باید در انتهای پنجره واحد، وارد بخش دریافت کد رهگیری شوند تا با دریافت این کد، از ۲۷ مهر تا ۳ آبان امسال ثبتنام خود را نهایی کنند.
گفتنی است؛ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، ۱۱ اسفند سال جاری در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
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