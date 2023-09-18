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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۰۱

فردا در کتابفروشی سوره مهر؛

جلسه نقدوبررسی «این ترک پارسی گوی» برگزار می‌شود

جلسه نقدوبررسی «این ترک پارسی گوی» برگزار می‌شود

جلسه نقد و بررسی کتاب «این ترک پارسی گوی» نوشته حسین منزوی فردا سه‌شنبه ۲۸ شهریور در کتابفروشی انتشارات سوره مهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نقد و بررسی کتاب «این ترک پارسی گوی» نوشته حسین منزوی در تحلیل و بررسی شعر شهریار فردا سه شنبه ۲۸ شهریورماه توسط انتشارات سوره مهر برگزار می‌شود.

در این نشست فریبا یوسفی، زهیر توکلی و احسان رضایی حضور داشته و به ارائه نکاتی درباره این کتاب می‌پردازند.

منزوی در این کتاب، از شهریار به عنوان شاعر شیدایی و شیوایی یاد، و شعر او را در بخش‌های مختلفی همچون تذکره احوال، شعر شهریار، غزل شهریار، مکتب شهریار، هذیان دل و حیدربابا با قلم شیوای خود نقد و بررسی کرده است.

کتاب مورد نظر توسط بهروز منزوی برادر حسین منزوی و غلامرضا طریقی تصحیح شده و توسط انتشارات سوره مهر در ۳۲۴ صفحه به چاپ رسیده است.

جلسه نقد و بررسی این کتاب فردا سه‌شنبه ۲۸ شهریور از ساعت ۱۰ صبح در فروشگاه انتشارات سوره مهر برگزار می‌شود.

کد مطلب 5888349

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