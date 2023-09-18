به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی الهی راد صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل سالن جلسات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی برگزار شد، اظهار داشت: ۸ سال دفاع مقدس یک تهدید بزرگ بود که با حضور مقتدرانه مردم و تدابیر امام، به یک فرصت بزرگ تبدیل شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی ادامه داد: گرامیداشت هفته دفاع مقدس با هدف گسترش و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت انجام خواهد شد.

وی تبیین قدرت دفاعی و وحدت نیروهای مسلح و نهادینه سازی ارزش‌های دفاع مقدس را راهبردهای هفته گرامیداشت دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: «ما متحدیم» شعار محوری این هفته است.

الهی راد در ادامه به تشریح برنامه‌های این هفته پرداخت و گفت: تجلیل از ۳ هزار پیشکسوت دفاع مقدس، تجلیل از جوانان فعال این حوزه، برگزاری مراسم محوری جهاد و مقاومت، اجرای گروه‌های سرود و تئاتر خیابانی از جمله برنامه‌های این هفته است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در مجموع ۳۰۰ عنوان برنامه با ۲ هزار فعالیت طی این هفته برگزار می‌شود.

وی در پایان گفت: طی هفته دفاع مقدس ۱۲ جلد کتاب مکتوب و ۳ کتاب صوتی با موضوع شهدا و دفاع مقدس رونمایی می‌شود.