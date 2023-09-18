انجام بیش از ۲۶هزار ماموریت توسط اورژانس ۱۱۵ هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی جاودان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اورژانس پیش بیمارستانی (اورژانس ۱۱۵) از جمله واحدهای پیشرو در حوزه بهداشت و درمان بوده و در هر شرایط نیروهای شاغل در این سازمان آماده ارائه خدمات به مردم شریف استان هستند.

وی اظهارداشت: از کارشناسان تریاژ تلفنی مستقر در واحد دیسپجینگ که وظیفه دریافت ماموریت و اعزام آمبولانس و همچنین ارائه مشاوره پزشکی را بر عهده دارند تا واحد های ستاد هدایت عملیات بحران که مسئول رسیدگی به بحران ها، ستاد پایش مراقبت های بالینی که وظیفه توزیع بیماران بین مراکز درمانی را برعهده دارند و همچنین واحدهای عملیاتی این مرکز از جمله اورژانس هوایی، دریایی، زمینی و… در تمام ایام هفته و بیست و چهار ساعته شبانه روز آماده ارائه خدمت به مردم شریف این مرز و بوم هستند.

جاودان افزود: در حال حاضر اورژانس ۱۱۵ هرمزگان دارای ۸۸ پایگاه شهری و جاده ای، دو پایگاه اورژانس هوایی در بندرعباس و بستک، دو پایگاه اورژانس دریایی در جزیره قشم و هرمز است و بیش از ۶۰۰ نیرو خبره فوریت های پزشکی دارد.

وی افزود: در ۶ ماه اول سال جاری ۱۵۷ هزار تماس با خطوط ۱۱۵ گرفته شده که از این تعداد ۲۶ هزار و هشتصد و چهل و نه تماس منجر به اعزام آمبولانس شده است. متاسفانه بیش از چهل هزار تماس مزاحمت بوده و ده هزار و هفتاد پنج مشاوره تلفنی به مددجویان ارائه شده است.

وی اظهار داشت: در مدت یاد شده ۲۵۱ ماموریت توسط شناورهای اورژانس دریایی و ۵۵ ماموریت توسط بالگرد اورژانس هوایی انجام شده است.