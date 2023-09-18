پوشش ۸۹ درصدی گازرسانی روستایی در کهگیلویه و بویراحمد

ریحان بهادر در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ۲۱ شهر استان با ظرفیت خدمات دهی کامل و ۸۹ درصد روستاهای واجد شرایط استان از نعمت گاز برخوردار هستند.

بهادر با بیان اینکه گازرسانی به یکهزار و ۵۸ روستای استان انجام شده است، ابراز داشت: ۲۲۴ هزار مشترک شرکت گاز در استان داریم.

بهادر با تاکید بر اینکه تلاش ما بر سبز سازی ظرفیت گازرسانی به تمام مناطق واجد شرایط است، تصریح کرد: توپوگرافی برخی از مناطق استان هزینه تمام شده تا مرحله نصب علمک را برای ما چندین برابر می‌کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: تلاش خواهیم کرد با تکمیل ۱۱ درصد باقیمانده واجدین شرایط گازرسانی، تکمیل خدمات روستایی را نیز داشته باشیم.

بهادر با اشاره به طرح‌های در دست اقدام، ابراز داشت: قریب به ۱٠٠ روستا در قالب این پروژه‌ها گازرسانی خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر گچساران به عنوان شهرستان سبز ما با پوشش ۱٠٠ درصدی گازرسانی است.