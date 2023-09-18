تشکیل کارگروه پیشگیری ازسقط جنین و برخورد بامتخلفان سقط غیرقانونی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی جاودان صبح دوشنبه در جلسه قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان که با حضور معاونین بهداشت، توسعه، فرهنگی دانشجویی، آموزشی، غذا و دارو، رییس دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت، مدیر دفتر حقوقی، مدیر دفتر بازرسی در سالن کوثر دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اهمیت طب ایرانی اسلامی در درمان ناباروری، ویزیت پزشک متخصص طب ایرانی اسلامی در شهرستان های میناب و بندرعباس انجام می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در خصوص درمان زوجین نابارور اظهار داشت: کلینیک سطح یک ناباروری در تمامی بیمارستان های دولتی استان به منظور ویزیت و انجام اقدامات تشخیصی درمانی اولیه زوجین نابارور راه اندازی شده است.

جاودان افزود: مرکز تخصصی سطح دو ناباروری در بیمارستان حضرت ابوالفضل میناب و بیمارستان شهدا بندرلنگه تجهیز و راه اندازی شده است که ویزیت تخصصی توسط متخصص زنان، اورولوژیست و خدمت تخصصی IUI انجام می شود.

غلامعلی جاودان همچنین اظهار داشت: مرکز ناباروری سطح سه دانشگاه واقع در بندرعباس تجهیز و بهینه سازی شده است و خدمات تخصصی ویزیت فوق تخصص، جنین شناس، IUI، IVF، عمل جراحی تخصصی و … ارائه می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه هزینه های مالی در حدود ۹۰ درصد هزینه ها تحت پوشش بیمه می باشد اظهار داشت: مرکز درمان ناباروری سطح سه دانشگاه طرف قرارداد بیمه های پایه است.

جاودان اظهار داشت: با اقدامات مراقبتی انجام شده برای مادران باردار در استان شاهد کاهش مرگ و میر مادران باردار به دلیل عوارض زایمانی هستیم و در حال حاضر این شاخص مرگ و میر مادران باردار بدلیل عوارض زایمانی در استان از ۶۱ در صد هزار تولد در سال ۱۴۰۰ به ۲۳ درصد هزار تولد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در این جلسه ضمن تاکید بر همکاری و تعامل همه جانبه اعضاء در جهت اجرایی کردن مصوبات قرارگاه تاکید کرد و همچنین اظهار داشت: لازم است برنامه‌های فرهنگی مناسب در خصوص افزایش نسل و جوانی جمعیت در جامعه خصوصاً در بین اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام شود.