جامع ترین بانک اطلاعات حج و زیارت منتشر شد

سید مهدی مولوی مجری این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: قریب چهار سال کار تحقیقاتی برای تهیه و تکمیل اطلاعات این بانک اطلاعاتی انجام شد که منجر به ارائه اولین کتاب و لوح فشرده آن در دومین نمایشگاه بزرگ حج خراسان رضوی به زائرین بیت الحرام و علاقه مندان شد.

وی افزود: این بانک اطلاعاتی شامل مطالبی راجع به حرم های ائمه معصومین (ع)، نقشه های اماکن زیارتی و اطلاعات مورد نیاز زائرین مکه مکرمه و مدینه منوره است.

مجری طرح کتاب آفتاب تاکید کرد: این کتاب جامع ترین کتاب در زمینه اطلاعات زیارتی حج است و حاوی احادیث، آیات قرآن و ادعیه مرتبط با سفر معنوی حج است و همچنین لیست شرکتهای زیارتی و مدیران کاروان های حج تمتع نیز برای آشنایی زائران با شرکت های خدمات دهنده به همراه اطلاعات هتل ها و اماکن خدماتی شهرهای مکه و مدینه در آن آمده است.

مولوی پور اضافه کرد: لوح فشرده منتشر شده توسط این مدیریت نیز علاوه بر اطلاعات موجود در کتاب، شامل کتابخانه بزرگ حج و فیلم های مستندی از زیارت حجاج می باشد.

وی همچنین گفت: این کتاب و لوح فشرده برای اولین بار پس از گذشت پنج روز از انتشار آن در بزرگترین نمایشگاه هفته حج کشور در مشهد با استقبال بازدید کنندگان مواجه شد.