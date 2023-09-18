قطع راه ارتباطی ۲ روستا در بخش حویق تالش

فرامرز مرجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اثر شدت بارشها و سیلاب راه ارتباطی دو روستای درزکری و سفیدسنگان بخش حویق منطقه لمیر تالش قطع شده است.
وی با بیان اینکه بارشهای شدید و مداوم شبانه روز گذشته سبب طغیان رودخانهها در این شهرستان شده است، افزود: ستاد بحران شهرستان تالش در آماده باش کامل قرار دارد.
مرجانی ادامه داد: راه اصلی تالش به آستارا حد فاصل جوکندان و لیسار بر اثر آبگرفتی برای مدت کوتاهی مسدود شد که با حضور به موقع عوامل بخشداری و شهرداری لیسار و فرماندهی سپاه ناحیه تالش این مشکل رفع و عبور مرور به صورت عادی بدون هیچ مشکلی برقرار است.
سرپرست فرمانداری تالش با بیان اینکه در حال ارزیابی خسارتهای سیل هستیم، گفت: تیمهای امدادی و تمامی دستگاههای در نقاط خطرآفرین برای پیشگیری هر حادثه احتمالی حضور فعال دارند.
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