ارزش معاملات بورس کالای ایران از 463 میلیارد ریال فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات روز یکشنبه بورس کالای ایران ، 58 هزار و 565 تن عرضه در مقابل 117 هزار و 530 تن تقاضا انجام شد که معاملات شامل 57 هزار و 340 تن عرضه در مقابل 117 هزار و 290 تن تقاضا برای محصولات فلزی و یک هزار و 225 تن عرضه در مقابل 240 تقاضا برای محصولات کشاورزی بود.

در رینگ محصولات فلزی، در گروه محصولات فولادی ، 38 هزار و 940 تن انواع تیرآهن و میلگرد در 16 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 269 میلیارد و 556 میلیون و 60 ریال به صورت نقدی و سلف مورد معامله قرار گرفت که از نظر وزن و ارزش 47/92 و 20/58 درصد از کل بازار را از آن خود کرد.

بر اساس این گزارش در گروه آلومینیوم ، 60 تن شمش آلومینیوم در یک رینگ معاملاتی به ارزش یک میلیارد و 536 میلیون ریال به صورت نقدی به فروش رفت که از نظر وزن وارزش به ترتیب 14/0 و 33/0 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

در گروه محصولات مس، 2900 تن مس مفتول و مس کاتد به ارزش 191 میلیارد و 331 میلیون و 600 هزار ریال به فروش رفت که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 89/6 و 31/41 درصد از کل بازار بود.

در رینگ محصولات کشاورزی، در گروه ذرت، 75 تن ذرت دانه‌ای به صورت سلف در 2 رینگ معاملاتی به ارزش 204 میلیون و 600 هزار ریال داد و ستد شد که از نظر حجم و ارزش 18/0 و 04/0 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

همچنین در گروه کنجاله، 115 تن کنجاله به ارزش 470 میلیون و 850 هزار ریال به صورت نقدی در 3 رینگ معاملاتی معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 27/0 و 10/0 درصد از کل بازار بود.

بر اساس این گزارش ، در گروه جو دامی، 75 تن جو دامی در 2 رینگ معاملاتی جداگانه به صورت سلف و به ارزش 204 میلیون و 600 هزار ریال به فروش رفت که از نظر وزن و ارزش 18/0 و 04/0 درصد از کل بازار را از آن خود کرد.