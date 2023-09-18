دستگیری عنصر عملیاتی داعش در استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت روابط عمومی سپاه ثارالله استان کرمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ درپی اقدامات مشترک فنی، اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان عج در اداره کل اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان، یکی از عناصر اصلی و عملیاتی گروه تروریستی داعش در یکی از شهرهای شمالی این استان شناسایی و دستگیر شد.

این تروریست مترصد دریافت مأموریت و اجرای عملیات تروریستی در کشور بود که قبل از هر اقدامی در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان عج قرار گرفته و بازداشت شد.

سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای متخاصم قصد داشتند در صورت ناکامی در راه اندازی آشوب و اغتشاشات، با بهره گیری از ظرفیت عناصر تکفیری موجی از ناامنی را در داخل کشور ایجاد نمایند که با هوشیاری و اقدام به موقع خنثی گردید.