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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۱:۴۹

دستگیری عنصر عملیاتی داعش در استان کرمان

دستگیری عنصر عملیاتی داعش در استان کرمان

کرمان- روابط عمومی سپاه ثارالله از دستگیری عنصر عملیاتی داعش در استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت روابط عمومی سپاه ثارالله استان کرمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ درپی اقدامات مشترک فنی، اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان عج در اداره کل اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان، یکی از عناصر اصلی و عملیاتی گروه تروریستی داعش در یکی از شهرهای شمالی این استان شناسایی و دستگیر شد.

این تروریست مترصد دریافت مأموریت و اجرای عملیات تروریستی در کشور بود که قبل از هر اقدامی در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان عج قرار گرفته و بازداشت شد.

سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای متخاصم قصد داشتند در صورت ناکامی در راه اندازی آشوب و اغتشاشات، با بهره گیری از ظرفیت عناصر تکفیری موجی از ناامنی را در داخل کشور ایجاد نمایند که با هوشیاری و اقدام به موقع خنثی گردید.

کد مطلب 5888436

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