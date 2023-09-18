بیش از ۲۰۰۰ ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در مرکزی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کریمی در نشست خبری با اشاره به پیش بینی بیش از دو هزار ویژه برنامه برای ایام هفته دفاع مقدس در استان مرکزی گفت: قدردانی از ۵۰۰ رزمنده و خانواده آنان از برنامههای امسال است که روز ۲۹ شهریور انجام میشود.
سرهنگ کریمی افزود: در این روز بیش از یک میلیون رزمنده و ایثارگر همراه با خانواده آنان به صورت ویدئو کنفرانس شنونده سخنرانی رهبر معظم انقلاب در استانهای مختلف از جمله استان مرکزی خواهند بود.
وی برگزاری رژه نیروهای مسلح، سخنرانی در نماز جمعه، غبار روبی و عطرافشانی قبور شهدا، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، محافل شعر و داستان و خاطره گویی را از برنامههای فرهنگی و هنری در این روز عنوان کرد.
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