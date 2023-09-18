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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۱۰

رئیس پلیس راه گیلان:

مسافران از مسیر آستارا به تالش تردد نکنند

مسافران از مسیر آستارا به تالش تردد نکنند

رشت- پلیس راه گیلان گفت: به دلیل طغیان رودخانه و از بین رفتن راه ارتباطی آستارا به تالش مسافران از این مسیر تردد نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری با اشاره به بارش شدید باران و تخریب پل سیبلی آستارا اظهار کرد: بر اثر طغیان رودخانه و از بین رفتن راه ارتباطی آستارا به تالش مسافران از این مسیر ارتباطی گذر نکنند.

وی با بیان اینکه ریزش این راه ارتباطی موجب ترافیک سنگین در این محور شده است، افزود: رانندگان تا پایان بارندگی‌ها در جاده‌های گیلان به ویژه محور رشت – آستارا تردد نکنند.

سرهنگ صفاری طی توصیه‌ای به رانندگان بیان کرد: رانندگان حد الامکان در شرایط بارانی با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیر مجاز و داشتن صبر رانندگی کنند.

کد مطلب 5888454

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