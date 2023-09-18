مسافران از مسیر آستارا به تالش تردد نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری با اشاره به بارش شدید باران و تخریب پل سیبلی آستارا اظهار کرد: بر اثر طغیان رودخانه و از بین رفتن راه ارتباطی آستارا به تالش مسافران از این مسیر ارتباطی گذر نکنند.

وی با بیان اینکه ریزش این راه ارتباطی موجب ترافیک سنگین در این محور شده است، افزود: رانندگان تا پایان بارندگی‌ها در جاده‌های گیلان به ویژه محور رشت – آستارا تردد نکنند.

سرهنگ صفاری طی توصیه‌ای به رانندگان بیان کرد: رانندگان حد الامکان در شرایط بارانی با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیر مجاز و داشتن صبر رانندگی کنند.