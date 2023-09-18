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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۰۳

اعلام نتیجه استعلام مدارک متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس

اعلام نتیجه استعلام مدارک متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس

ستاد انتخابات کشور امروز (دوشنبه) اطلاعیه شماره ۶ خود را خطاب به متقاضیان داوطلبی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات کشور امروز (دوشنبه) اطلاعیه شماره ۶ خود را خطاب به متقاضیان داوطلبی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی صادر کرد.

متن اطلاعیه به این شرح است:

اطلاعیه شماره (۶)

ستاد انتخابات کشور

با عرض تبریک به مناسبت حلول ماه ربیع الاول، به آگاهی متقاضیان محترم داوطلبی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌رساند:

الف – جهت مشاهده نتیجه استعلام مدارک از مراجع صادر کننده گواهی، طی بازه زمانی ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ لغایت ۰۲/۰۷/۱۴۰۲ از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ عصر به آدرس keshvar.moi.ir مراجعه نمائید.

کد مطلب 5888459

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