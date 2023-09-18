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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۳۰

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد خبرداد؛

اجرای خط انتقال ۴۷۰۰ متری و آبرسانی به روستای تبادکان مشهد

اجرای خط انتقال ۴۷۰۰ متری و آبرسانی به روستای تبادکان مشهد

مشهد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد از اجرای خط انتقال به طول ۴۷۰۰ متر در راستای آبرسانی به روستای تبادکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسماعیلیان اظهار کرد: به منظور تأمین کسری آب روستای تبادکان و همچنین برقراری آب پایدار در روستای جغری از توابع بخش مرکزی، یک حلقه چاه حفر و تجهیز شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد ادامه داد: با هدف تأمین آب شرب سالم و بهداشتی و جلوگیری از هدر رفت آب، اصلاح و بازسازی شبکه‌های آبرسانی در روستای جغری به طول ۳۷۰۰ متر نیز انجام شده است.

وی درباره دیگر اقدامات صورت گرفته جهت بهبود آبرسانی به روستای تبادکان خاطرنشان کرد: جهت تأمین کسری آب روستای تبادکان، علاوه بر اجرای ۴۷۰۰ متر خط انتقال، ۱۰ باب حوضچه شیرآلات و جاده دسترسی به طول ۸۰۰ متر احداث شده و برای اجرای پروژه‌های فوق، مبلغی بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال توسط شرکت آب و فاضلاب مشهد هزینه شده است.

کد مطلب 5888470

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