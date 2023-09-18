پیشرفت ۸۲ درصدی سد لاستیکی شاخرز در صومعه سرا

وحید خرمی در گفتگو با مهر اظهار کرد: سد لاستیکی شاخرز واقع در منطقه تولم شهر صومعه سرا و بر روی رودخانه شاخرز با حجم مخزن ۱۱۰ هزار مترمکعب و حجم تنظیمی ۹میلیون و سیصد هزار مترمکعب در سال در حال تکمیل است.

وی افزود: این سد با اهداف بهبود آبیاری حدود ۸۴۰ هکتار از اراضی شالیزاری منطقه، ذخیره‌سازی آب، تنظیم جریان و افزایش سطح تراز آب در رودخانه، ایجاد حوضچه مکش مناسب جهت پمپاژ، بهره‌برداری توریستی و تفریحی و حفاظت و تثبیت بستر رودخانه احداث می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان ادامه داد: تا پایان مرداد ماه حدود ۸۲ درصدی سد لاستیکی شاخزر پیشرفت فیزیکی داشته است.