باند حفاران غیرمجاز در پلدشت منهدم شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد حجابی در این زمینه اظهار کرد: پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز با هدف کشف اشیای تاریخی در محوطه معروف به سال آغل (قیز قلعه‌) از توابع پلدشت عوامل یگان حفاظت ماکو پس از بررسی‌های لازم و اطمینان از صحت گزارش واصله در طی انجام هماهنگی‌های لازم با فرمانده انتظامی منطقه ارس و با همراهی عوامل انتظامی به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: در این مأموریت سه نفر حفار غیرمجاز با هویت‌های معلوم حین حفاری دستگیر و به همراه آلات و ادوات حفاری برای سیر مراحل قانونی و قضائی تحویل پاسگاه بخش ارس شدند.

وی ادامه داد: با فعال کردن مشارکت‌های اجتماعی و نیز تعاملات انجام گرفته با ارگان‌های همیار طی چند سال گذشته میزان تخلفات در حوزه میراث‌فرهنگی کاهش و نیز برخورد با معترضان این حوزه و کشف جرم افزایش چشمگیری داشته است.

حجابی همچنین از عوامل یگان حفاظت ماکو به‌دلیل تلاش‌های شبانه‌روزی در راستای حفاظت و صیانت از آثار تاریخی و نیز از فرماندهی عوامل انتظامی منطقه ارس برای همیاری و همکاری مستمر با یگان حفاظت به‌ویژه همیاری در دستگیری این مجرمان تشکر و قدردانی کرد.