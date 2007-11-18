برن در تلاش برای گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "میشلین کالمی ری" در گفتگو با هفته نامه "NZZ آم زونتاگ" گفت که سوئیس به دنبال تسهیل گفتگوهای مستقیم بین تهران -واشنگتن است.

کالمی ری همچنین گفت که کشورش با بی طرفی واسطه گری خود در خصوص موضوع هسته ای ایران را انجام می دهد.

رئیس جمهوری سوئیس گفت: این یک حقیقت است که قدرت های بزرگ تاکنون قادر نبوده اند مانع از پیگیری برنامه های هسته ای از سوی ایران شوند.

وی همچنین تاکید دارد که دولت وی به دنبال راه حلی مبتنی بر گفتگو با ایران است و هشدار می دهد که سیاست های غلط می تواند بحران را افزایش دهد.