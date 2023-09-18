به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرم با صدور پیامی، فرارسیدن روز ملی شعر و ادب فارسی را تبریک گفت.

متن پیام عابدین خرّم به این شرح است:

شهریارا تا بود از آب، آتش را گزند / ‏باد خاک پاک ایران جوان مهد امان

در هزارتوی تاریخ کهن مرزوبوم ایران، آن‌چه فرهنگ متعالی این دیار را با وجود تنوع و تکثر اقوام تجلی بخشیده و چون گوهری گران‌بها، این آب‌وخاک را زینت بخشیده، چشمه جوشان و خروشان شعر و ادب بوده است. شعر همان گنجینه والایی است که هر جان عاشقی آن را به جان می‌خرد و معرفت و معنویت را برای دل‌های باصفا به ارمغان می‌آورد.

عرصه فرهنگ و ادب ایران زمین و اقوام مختلف آن، در پرتو زبان مادری این کشور هنرپرور، سرشار از جلوه‌های عاطفه و احساس و تجلی‌گاه هویت و وحدت ایرانیان بوده و زبان فارسی، حلقه وصل و مظهر همبستگی و تحکیم مبانی فرهنگی این مردم محسوب می‌شود.

شکوفایی و بلوغ زبان شیرین فارسی و شعر و ادب متجلی از آن، مرهون و مدیون شاعران خوش‌ذوق و دغدغه‌مند آذربایجان بوده و نام شاعرانی چون شمس و صائب و قطران و نظامی و خاقانی تا همیشه تاریخ بر تارک شعر و ادب ایران زمین می‌درخشد؛ در این میان اما شهریار شعر ایران جایگاه دیگری دارد.

شهریار سخن‌گوی مردمان عصر خود بود؛ شعر او، مجموعه پرشور و پرشکوهی از معارف و اندیشه‌های والای بشری است و به جرأت می‌توان ادعا کرد که در دوران معاصر، هیچ شاعری به اندازه استاد شهریار، مردمی نشد؛ شهریار به همه مراتب و مناسبات ملی، دینی و تاریخی ما پرداخته است. از اساطیر کهن ایرانی تا پیشوایان مذهبی؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، هم عاشقانه برای زبان مادری و رسوم محلی خود سروده؛ هم با کمال عشق به ساحت ایران ابراز ارادت کرده است.

اینجانب با گرامی‌داشت یاد و خاطره استاد سیدمحمدحسین بهجت تبریزی، شهریار شعر ایران و پاسداشت روز ملی شعر و ادب فارسی، امیدوارم که با همت والای همه فعالان این عرصه و عزم راسخ دولت مردمی در فعال‌سازی ظرفیت‌ها و استعدادهای درخشان هنری و ادبی، شاهد تعالی بیش از پیش فرهنگ و ادب این سرزمین و گسترش آن در ابعاد جهانی باشیم.