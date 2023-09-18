به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه معارفوند، فعال رسانهای گفت: امروز در رسانههای کشور برای زنان محدودیتها و تبعیضهایی قائل هستیم؛ باید این تبعیضها رفع شود. مثلاً در بسیاری از سفرها با مسئولین و دیدارها و جلسات حضور زنان کمرنگ است. این محدودیت را به دلیل جنسیت قائل میشوند و این نقصی است که باید اصلاح شود زیرا تفاوتی میان زنان و مردان نیست.
وی تأکید کرد: تکالیف زنان بسیار بیشتر از مردان است. متأسفانه با این وجود از حقوق برابری برخوردار نیستند و گاه حقوق کمتری هم میگیرند. بنابراین باید در عرصه قانونگذاری و فرهنگی در سطح کشور اصلاحاتی در این زمینه صورت بگیرد.
این خبرنگار درباره بازنمایی زنان در رسانهها تشریح کرد: بازنمایی که از زنان شیعه در سطح جهان به تصویر کشیده میشود با واقعیت متفاوت است. از زنان این تصویر ارائه شده است که مسئول فرزندآوری، همسرداری و خانهداری هستند. اما این تفکر و تصور درباره زنان و دختران جوان نیازمند اصلاح است.
معارفوند با اشاره به این تصویر زنان در جوامع اسلامی افزود: اگر نگاهی به زنان و دختران جامعه اسلامی بیاندازیم بسیاری از شخصیتهای اجتماعی و تأثیرگذار را در بین آنها میبینیم که در عرصههای مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیست توانستهاند تأثیرگذار باشند برای همین ضرورت بازنمایی صحیح بیش از پیش احساس میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیتها و روشهایی که میتواند به اصلاح این تصویر کمک کند رسانهها هستند. با توجه به اینکه رسانههای غربی به زنان به عنوان ابزار جنسی نگاه میکنند رسانههای غیر غربی میتوانند در اصلاح این تصویر نقش به سزایی داشته باشند و تصویر اصلی از زنان حاضر در جهان اسلام را به تمام جهان نشان دهند.
گفتنی است؛ نخستین جشنواره بین المللی رسانه خورشید به همت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و شهرداری مشهد روز هشتم مهرماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
مرضیه هاشمی، دبیر نخستین جشنواره بین المللی رسانه خورشید پیش از این، از دریافت ۱۹۵ اثر در حوزه زن و رسانه خبر داد و گفت با توجه به مهلت ارسال آثار تا بیستم شهریور، هیأت داوران از ۲۱ شهریور کار داوری آثار در بخشهای مختلف را آغاز کرده اند و اختتامیه جشنواره اختتامیه جشنواره، هشتم مهرماه در جوار حرم امام رضا (علیه السلام) برگزار خواهد شد و از برگزیدگان تجلیل خواهد شد.
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