به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه معارف‌وند، فعال رسانه‌ای گفت: امروز در رسانه‌های کشور برای زنان محدودیت‌ها و تبعیض‌هایی قائل هستیم؛ باید این تبعیض‌ها رفع شود. مثلاً در بسیاری از سفرها با مسئولین و دیدارها و جلسات حضور زنان کمرنگ است. این محدودیت را به دلیل جنسیت قائل می‌شوند و این نقصی است که باید اصلاح شود زیرا تفاوتی میان زنان و مردان نیست.

وی تأکید کرد: تکالیف زنان بسیار بیشتر از مردان است. متأسفانه با این وجود از حقوق برابری برخوردار نیستند و گاه حقوق کمتری هم می‌گیرند. بنابراین باید در عرصه قانونگذاری و فرهنگی در سطح کشور اصلاحاتی در این زمینه صورت بگیرد.

این خبرنگار درباره بازنمایی زنان در رسانه‌ها تشریح کرد: بازنمایی که از زنان شیعه در سطح جهان به تصویر کشیده می‌شود با واقعیت متفاوت است. از زنان این تصویر ارائه شده است که مسئول فرزندآوری، همسرداری و خانه‌داری هستند. اما این تفکر و تصور درباره زنان و دختران جوان نیازمند اصلاح است.

معارف‌وند با اشاره به این تصویر زنان در جوامع اسلامی افزود: اگر نگاهی به زنان و دختران جامعه اسلامی بیاندازیم بسیاری از شخصیت‌های اجتماعی و تأثیرگذار را در بین آنها می‌بینیم که در عرصه‌های مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیست توانسته‌اند تأثیرگذار باشند برای همین ضرورت بازنمایی صحیح بیش از پیش احساس می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت‌ها و روش‌هایی که می‌تواند به اصلاح این تصویر کمک کند رسانه‌ها هستند. با توجه به اینکه رسانه‌های غربی به زنان به عنوان ابزار جنسی نگاه می‎‌کنند رسانه‌های غیر غربی می‌توانند در اصلاح این تصویر نقش به سزایی داشته باشند و تصویر اصلی از زنان حاضر در جهان اسلام را به تمام جهان نشان دهند.

گفتنی است؛ نخستین جشنواره بین المللی رسانه خورشید به همت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و شهرداری مشهد روز هشتم مهرماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

مرضیه هاشمی، دبیر نخستین جشنواره بین المللی رسانه خورشید پیش از این، از دریافت ۱۹۵ اثر در حوزه زن و رسانه خبر داد و گفت با توجه به مهلت ارسال آثار تا بیستم شهریور، هیأت داوران از ۲۱ شهریور کار داوری آثار در بخش‌های مختلف را آغاز کرده اند و اختتامیه جشنواره اختتامیه جشنواره، هشتم مهرماه در جوار حرم امام رضا (علیه السلام) برگزار خواهد شد و از برگزیدگان تجلیل خواهد شد.