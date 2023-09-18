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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۲۸

مدیرکل دامپزشکی استان ایلام:

دامپزشکی ایلام ۱۳ میلیارد ریال قرارداد با بخش خصوصی منعقد کرد

دامپزشکی ایلام ۱۳ میلیارد ریال قرارداد با بخش خصوصی منعقد کرد

ایلام-مدیرکل دامپزشکی استان ایلام گفت: در اجرای طرح برون سپاری خدمات، دامپزشکی ایلام ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال قرارداد با بخش خصوصی منعقد کرده است.

یونس احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برون سپاری خدمات دامپزشکی استان ایلام به بخش خصوصی در قالب ماده ۸۸ یکی از طرح‌های مهم در استان ایلام طی ۲ سال گذشته بود که در سال جاری شتاب بیشتری گرفته است.

وی گفت: این طرح در اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی استان ایلام است که دامپزشکی یکی از دستگاه‌های پیشرو در طرح برون سپاری خدمات در استان است.

مدیرکل دامپزشکی استان ایلام گفت: در سال جاری ۴۳ قرارداد واکسیناسیون دام و ۹ مورد قرارداد واکسیناسیون طیور انجام شده است، در مجموع در قالب طرح برون سپاری خدمات ۵۲ مورد قرارداد با بخش خصوصی منعقد شده است.

دکتر احمدی افزود: مجموع قرارداد ریالی منعقد شده در طرح برون سپاری خدمات دامپزشکی شامل واکسیناسیون دام و طیور، ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با بخش خصوصی طی سال جاری بوده است.

وی گفت: این طرح با اختصاص اعتبارات لازم با جدیت بیشتر در استان ایلام ادامه دارد، هدف دامپزشکی اشتغال فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی در استان است.

کد مطلب 5888556

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