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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۳۵

رئیس اداره مدیریت بیماری‌ های طیور دامپزشکی ایلام خبر داد؛

واکسیناسیون ۴۵۹ هزار قطعه طیور بومی در ایلام علیه بیماری نیوکاسل

واکسیناسیون ۴۵۹ هزار قطعه طیور بومی در ایلام علیه بیماری نیوکاسل

ایلام-رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌ های طیور دامپزشکی ایلام گفت: در اجرای فاز هشتم طرح واکسیناسیون طیور بومی،۴۵۹ هزار و ۲۲۳ قطعه طیور بومی در ایلام علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شده اند.

شهرام باسامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فاز هشتم طرح واکسیناسیون طیور بومی بر علیه بیماری نیوکاسل در ایلام پایان یافته است.

وی تصریح کرد: در این طرح که در ۴۸۴ روستا اجرایی شده، ۴۵۹ هزار و ۲۲۳ قطعه طیور بومی در ایلام علیه «نیوکاسل» واکسینه شده‌اند.

باسامی اضافه کرد: واکسیناسیون طیور بومی بر علیه بیماری نیوکاسل در روستاهای استان با مشارکت اکیپ‌های واکسیناسیون بخش دولتی و بخش خصوصی انجام شده است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور دامپزشکی ایلام اضافه کرد: این بیماری برای طیور بسیار خطرناک، واگیر و ویروسی است و در صورت بروز در واحدهایی مثل مرغداری باعث ۱۰۰ درصد تلفات می‌شود.

وی گفت: مهم‌ترین راه پیشگیری از این بیماری دور نگه داشتن طیور از ویروس عامل بیماری، رعایت شرایط قرنطینه و اصول بهداشتی است.

کد مطلب 5888563

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