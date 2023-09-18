واکسیناسیون ۴۵۹ هزار قطعه طیور بومی در ایلام علیه بیماری نیوکاسل

شهرام باسامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فاز هشتم طرح واکسیناسیون طیور بومی بر علیه بیماری نیوکاسل در ایلام پایان یافته است.

وی تصریح کرد: در این طرح که در ۴۸۴ روستا اجرایی شده، ۴۵۹ هزار و ۲۲۳ قطعه طیور بومی در ایلام علیه «نیوکاسل» واکسینه شده‌اند.

باسامی اضافه کرد: واکسیناسیون طیور بومی بر علیه بیماری نیوکاسل در روستاهای استان با مشارکت اکیپ‌های واکسیناسیون بخش دولتی و بخش خصوصی انجام شده است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور دامپزشکی ایلام اضافه کرد: این بیماری برای طیور بسیار خطرناک، واگیر و ویروسی است و در صورت بروز در واحدهایی مثل مرغداری باعث ۱۰۰ درصد تلفات می‌شود.

وی گفت: مهم‌ترین راه پیشگیری از این بیماری دور نگه داشتن طیور از ویروس عامل بیماری، رعایت شرایط قرنطینه و اصول بهداشتی است.