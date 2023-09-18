به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس برنامه‌های مختلف و متنوعی در سطح استان برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر از برگزاری ۸۵۰ ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: این برنامه‌ها توسط رده‌های مختلف بسیج در نقاط مختلف این استان برگزار می‌شود.

وی یکی از برنامه‌های مهم را همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس از دیروز تا امروز عنوان کرد و ادامه داد: عطر افشانی قبور مطهر شهدا، رژه اقتدار نیروهای مسلح و افتتاح نمایشگاه دفاع مقدس از دیگر برنامه‌ها است.

سردار رزمجو با اشاره به اجتماع جوانان نقش آفرین در گام دوم انقلاب در مصلی نماز جمعه خاطرنشان کرد: یادواره ۵۶ شهید جهادگر استان بوشهر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به حضور یگان‌های نظامی و انتظامی در مصلی نماز جمعه، افزود: همایش جهاد تببین و امیدآفرینی، پاسداشت سربازان نمونه و تجلیل از کارمندان نمنونه بسیجی از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان بوشهر است.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر تصریح کرد: از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان می‌توان به تجلیل از جهادگران بسیج سازندگی به همراه افتتاح پروژه‌های محرومیت زدایی اشاره کرد.

رزمجو با اشاره به برگزاری برنامه‌های مختلف توسط سپاه و اقشار ۲۰ گانه بسیجی با کارکرد مردمی بیان کرد: در هفته دفاع مقدس هزار و ۶۶۸ فقره جهیزیه معادل هر فقره ۱۰۰ میلیون تومان به افراد بی بضاعت و تحت پوشش توزیع می‌شود.

رزمجو با اعلام اینکه در هفته دفاع مقدس، ۲۰۰ واحد مسکن احداث شده به مددجویان کمیته امداد استان بوشهر تحویل می‌شود، بیان کرد: همچنین در تابستان امسال ۵۰۰ دستگاه کولر گازی به ارزش ۱۲۵ میلیارد ریال بین مددجویان این نهاد توزیع شد.

وی در خصوص طرح‌های در دست اجرا سپاه در استان بوشهر گفت: لایروبی ۶۵ کیلومتر بخشی از رود حله با پیشرفت ۴۰ درصدی و اجرای دیوار متنی حفاظتی در دره محله علی آباد و حسین آباد برازجان بخشی از فعالیت‌های سپاه امام صادق (ع) در حوزه عمرانی است.