دشمن جنگ را به فضای مجازی کشانده است/ حمله به باورهای مردم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی ظهر دوشنبه در آئین آغاز به کار رویداد تولید محتوای دیجیتال در یاسوج افزود: فضای مجازی امروزه بسیار تأثیرگذار بوده و باید در این بستر فعالیت‌های مستمر و مطلوبی شکل بگیرد.

وی فضای مجازی را بستری مناسب برای ترویج فرهنگ و ارزش‌ها دانست و اظهار کرد: امروز جنگ نرم را در پیش داریم که دشمن در فضای مجازی با تکیه بر همین مسئله به باور دینی مردم حمله می‌کند.

امام جمعه یاسوج با تاکید بر اینکه دشمن جنگ خود را به فضای مجازی کشانده است، اظهار کرد: روزی استعمار و استکبار لشکرکشی می‌کردند، اما امروز این جنگ به فضای مجازی کشیده شده است.

آیت الله حسینی با اشاره به اینکه سواد رسانه‌ای نقش مؤثری در دفاع از فرهنگ و هویت دارد، اظهار کرد: باید ایده‌ها و طرح‌های دشمن شناسایی و مقابله با جنگ نرم دشمن انجام شود.

وی افزود: همچنین باید متناسب با لشکرکشی دشمنان در فضای مجازی امکانات و ظرفیت‌ها دیده شود تا بتوانیم نسبت به مقابله با تخریب فرهنگی و باورهای دینی که توسط دشمن در جریان است، اقدام کنیم.