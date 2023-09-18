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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۰۵

️رئیس مرکز مدیریت راه‌های راهداری کرمانشاه خبر داد؛

️پاسخگویی به بیش از ۷۲ هزار تماس در مرکز مدیریت راه‌های کرمانشاه

️پاسخگویی به بیش از ۷۲ هزار تماس در مرکز مدیریت راه‌های کرمانشاه

ک️رمانشاه- رئیس مرکز مدیریت راه‌های راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: طی ۵ ماهه سال‌جاری بیش از ۷۲ هزار تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان کرمانشاه پاسخگویی شده است.

عمران قیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی پنج ماهه سال‌جاری بیش از ۷۲ هزار تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان کرمانشاه ثبت شده است.

وی افزود: کارشناسان مرکز مدیریت راه‌ها به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات، شکایات و پیشنهادات هموطنان هستند و طی پنج ماهه سال‌جاری ۹ هزار و ۱۱۳ تماس را پاسخ داده‌اند.

️رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه حمل و نقل کالا یک هزار و ۱۹۶ تماس، حمل و نقل مسافر ۲۴۱ تماس و حوزه راهداری ۷۱۰ تماس بوده است که این شکایات با ارجاع به حوزه‌های مختلف رسیدگی و پاسخ داده شده است.

قیاسی درباره بخش گویای سامانه ۱۴۱، گفت: این بخش از سامانه با شماره گیری ۱۴۱ به صورت گویا برای راهنمایی هموطنان به صورت دائم بروز رسانی می‌شود و در این بخش از وضعیت آب و هوا، انسداد راه‌ها، وضعیت جاده در محورهای کوهستانی، ترافیک موجود در محورهای مواصلاتی و… را به اطلاع تماس گیرنده می‌رساند.

️وی ادامه داد: طی پنج ماهه گذشته ۶۳ هزار و ۴۴۵ تماس با بخش گویای سامانه ۱۴۱ گرفته شده و هموطنان اطلاعات محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه را دریافت کرده‌اند.

کد مطلب 5888595

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