عمران قیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی پنج ماهه سال‌جاری بیش از ۷۲ هزار تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان کرمانشاه ثبت شده است.

وی افزود: کارشناسان مرکز مدیریت راه‌ها به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات، شکایات و پیشنهادات هموطنان هستند و طی پنج ماهه سال‌جاری ۹ هزار و ۱۱۳ تماس را پاسخ داده‌اند.

️رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه حمل و نقل کالا یک هزار و ۱۹۶ تماس، حمل و نقل مسافر ۲۴۱ تماس و حوزه راهداری ۷۱۰ تماس بوده است که این شکایات با ارجاع به حوزه‌های مختلف رسیدگی و پاسخ داده شده است.

قیاسی درباره بخش گویای سامانه ۱۴۱، گفت: این بخش از سامانه با شماره گیری ۱۴۱ به صورت گویا برای راهنمایی هموطنان به صورت دائم بروز رسانی می‌شود و در این بخش از وضعیت آب و هوا، انسداد راه‌ها، وضعیت جاده در محورهای کوهستانی، ترافیک موجود در محورهای مواصلاتی و… را به اطلاع تماس گیرنده می‌رساند.

️وی ادامه داد: طی پنج ماهه گذشته ۶۳ هزار و ۴۴۵ تماس با بخش گویای سامانه ۱۴۱ گرفته شده و هموطنان اطلاعات محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه را دریافت کرده‌اند.