به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «درخت گلابی و همسایه مهربان» نوشته ساجده کارخانهای به تازگی با تصویرگری سارا دستمالچیان توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب با تأکید بر آموزش موضوعاتی چون پرهیز از خودخواهی، غرور و تکبر، احساس ارزشمندی و عزت نفس، برای کودکان و نوجوانان عرضه شده است.
در این کتاب نویسنده با قلمی ساده و بهره گیری از آرایه های ادبی، موقعیتی را خلق کرده که در آن شخصیتِ مغرور و متکبر داستان سرانجام به اشتباه خود پی میبرد و این را در میابد که ارزش موجودات به ظاهرشان نیست و همه موجودات با هدف مخصوصی خلق شدهاند و در نوع خود ارزشمند هستند!
این کتاب ماجرای درخت گلابی و بوته آویشن را روایت میکند. درخت گلابی به خود و میوههایش غرور می ورزد و بوته را به خاطر کوچکی و بیخاصیت بودنش مسخره میکند غافل از اینکه روزی میرسد که به همان بوته کوچک که به تمسخرش میپردازد، محتاج میشود.
همچنین به کودکان و نوجوانان میآموزد که در ستایشِ «آن صورتگر ماهر و بزرگ که بیتقلیدِ غیر، این همه صورت برد بر صفحه هستی به کار»، وظیفه همگان این است که علت آفرینش خود را بشناسند و بدانند که هیچیک از مخلوقات بیهوده خلق نشدهاند و غرور و تکبر را از خود دور کنند. همچنین این را بدانند که در خلقت تک تک موجودات حکمتی نهفته است و هیچیک از به دیگری برتری ندارد…!
کتاب «درخت گلابی و همسایه مهربان» تأکیدی بر مفهوم کلیدی و مهم «عزت نفس» دارد. بوته آویشن علی رغم اینکه توسط درخت مسخره شد، اما دلگیر و ناامید نشد چراکه به ارزش درونی خود آگاه بود و به خود باور داشت! همان احساس ارزشمندی و عزت نفس که باید بذر آن در وجود همه کودکان کاشته شود و تا پایان عمر همراهشان بماند تا آنها را به موفقیتهای بزرگ در زندگی برساند.
این کتاب همچنین نکات مهمی را به پدرها و مادرها گوشزد میکند: والدین بهتر است برای تقویت عزت نفس فرزندان دلبندشان از همان سنین کودکی چند نکته که به طور مختصر به برخی از آنها اشاره میکنیم را رعایت کنند:
* مهارت و استعدادهای کودکان خود را کشف کرده و آنها را در مسیر شکوفایی مهارتهایشان تشویق و حمایت کنند.
* ویژگیهای مثبت و توانمندیهای کودکانشان را درحضور آنها بازگو کنند.
* موفقیت کودکانشان را در زمینههای مختلف به آنها یادآوری کنند.
* کودکان خود را باهم سن وسالانشان مقایسه نکنند.
* کودکان را به خاطر کوچکترین مسائل و در حضور دیگران سرزنش و تحقیر نکنند
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
درخت با ناراحتی به باغبان نگاه کرد و گفت: (خواهش میکنم باغبان! خواهش میکنم راهی برای این مشکل پیدا کن؛ من طاقت از دست دادن شکوفههای زیبایم راندارم! دیگر چه گفتی؟ گفتی خودم هم میپوسم؟!)
باغبان و درخت درسکوت به یکدیگر نگاه میکردند که صدایی آمد: (من چاره مشکل درخت را می دانم!)
نگاه هر دو به طرف صدا چرخید؛ این صدای بوته آویشن بود...
این کتاب با ۲۰ صفحه و قیمت ۴۲ هزار تومان عرضه شده است.
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