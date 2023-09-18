سنجش عوامل محیطی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حبیبی نیا ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: برای نظارت هرچه بهتر بر بهداشت مواد غذایی در صنوف، کارشناسان بهداشت محیط به دستگاههای پرتابل در ساعات مختلف شبانهروز و در نوبتهای صبح، ظهر و شب، مجهز شدند.
وی اضافه کرد: بازرسان بهداشت محیط ضمن بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، علاوه بر بررسی بهداشت فردی، ساختمان، ابزار و وسایل کار، با بهکارگیری دستگاههای سنجش پرتابل، نکات لازم را کنترل میکنند.
وی ادامه داد: کارشناسان با استفاده از این تجهیزات، دمای استاندارد برخی دستگاهها از جمله یخچال، فریزر، سردخانه و کانترهای گرم و سرد نگهداری مواد غذایی و همچنین کیفیت روغن مصرفی در رستورانها و مراکز عرضه فست فود، سنجش شوری مواد غذایی و سنجش بار میکروبی سطوح میز کار، تجهیزات و ظروف را اندازهگیری میکنند.
حبیبی نیا بیان داشت: کارشناسان با استفاده از دماسنجهای لیزری و نفوذی، دمای یخچال، فریزر و سردخانههای نگهداری مواد غذایی و همچنین دمای پخت انواع غذاها را کنترل کرده و در مواردی که مغایر با استانداردهای لازم باشد، اخطار بحرانی برای رفع نقص بهداشتی موجود صادر مینمایند.
رئیس مرکز بهداشت بوشهر ادامه داد: با اشاره به غذاهایی که در طبخ آنها از روغن استفاده میشود، افزود: سنجش کیفیت روغن مصرفی، بهویژه در رستورانها، بیرون برها و مراکز فست فود نیز با استفاده از دستگاههای سنجش پرتابل انجام و در صورت غیرقابلمصرف بودن روغن مورداستفاده، ضمن آموزش رعایت اصول بهداشتی، اقدام قانونی لازم به عمل میآورند.
وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۲۳ هزار و ۸۰۰ مورد اندازهگیری دما، ۲ هزار و ۸۳۵ سنجش قطبیت روغن، ۱۶۰ موردسنجش آلودگی سطوح و ۲ هزار و ۶۵۰ مورد میزان شوری مواد غذایی تولیدی در مراکز عرضه با استفاده از دستگاههای پرتابل توسط بازرسین بهداشت محیط انجام شده است.
حبیبی نیا در پایان اظهار داشت: شهروندان عزیز میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مراتب را بهصورت شبانهروزی با شماره تلفن ۱۹۰ سامانه شکایات مردمی در میان بگذارند و اطمینان داشته باشند که به اخبار و شکایات آنها در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد.
نظر شما