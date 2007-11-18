حماس برحق ملت فلسطین برای مقاومت در برابر اشغالگران تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، جنبش حماس در بیانیه خود افزود: این مقاومت باید با توجه به عملیات جنایتکارانه و تروریستی هدفمند اشغالگران اسرائیلی علیه ملت فلسطین و مقدسات آنها ادامه یابد.
این بیانیه همچنین اظهارت دیروزعبدالرزاق یحیی وزیر کشور دولت انتصابی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر وجود طرحی برای کنترل اوضاع شهرهای کرانه باختری و مصادره سلاح های غیرقانونی را محکوم کرد.
حماس افزود: این اظهارات درچارچوب دسیسه ها و هماهنگی امنیتی تشکیلات خودگردان با اشغالگران اسرائیلی علیه مقاومت فلسطین و سلاح آنها به منظور حفاظت از امنیت اشغالگران و وارد کردن زیان به حقوق و اصول و مبانی ثابت فلسطین صورت می گیرد.
این بیانیه تاکید کرد که هیچ کس نمی تواند گروههای مقاومت فلسطین را منحل یا خلع سلاح کرده و یا حق ملت فلسطین در مقاومت را از بین ببرد.
حماس در بیانیه خود از همه گروههای مقاومت فلسطین خواست تا موضعی واحد و قوی در قبال دسیسه ها برای ضربه زدن به مقاومت و سلاح آنها اتخاذ کنند.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز تاکید کرد که ملت فلسطین حق دارد تا با استفاده از همه وسایل و امکانات خود در برابر اشغالگران اسرائیلی مقاومت کند.
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