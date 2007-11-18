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۲۷ آبان ۱۳۸۶، ۱۶:۵۳

حماس برحق ملت فلسطین برای مقاومت در برابر اشغالگران تاکید کرد

حماس برحق ملت فلسطین برای مقاومت در برابر اشغالگران تاکید کرد

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز تاکید کرد که ملت فلسطین حق دارد تا با استفاده از همه وسایل و امکانات خود در برابر اشغالگران اسرائیلی مقاومت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، جنبش حماس در بیانیه خود افزود: این مقاومت باید با توجه به عملیات جنایتکارانه و تروریستی هدفمند اشغالگران اسرائیلی علیه ملت فلسطین و مقدسات آنها ادامه یابد.

این بیانیه همچنین اظهارت دیروزعبدالرزاق یحیی وزیر کشور دولت انتصابی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر وجود طرحی برای کنترل اوضاع شهرهای کرانه باختری و مصادره سلاح های غیرقانونی را محکوم کرد.

حماس افزود: این اظهارات درچارچوب دسیسه ها و هماهنگی امنیتی تشکیلات خودگردان با اشغالگران اسرائیلی علیه مقاومت فلسطین و سلاح آنها به منظور حفاظت از امنیت اشغالگران و وارد کردن زیان به حقوق و اصول و مبانی ثابت فلسطین صورت می گیرد.

این بیانیه تاکید کرد که هیچ کس نمی تواند گروههای مقاومت فلسطین را منحل یا خلع سلاح کرده و یا حق ملت فلسطین در مقاومت را از بین ببرد.

حماس در بیانیه خود از همه گروههای مقاومت فلسطین خواست تا موضعی واحد و قوی در قبال دسیسه ها برای ضربه زدن به مقاومت و سلاح آنها اتخاذ کنند.
کد مطلب 588862

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