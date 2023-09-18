دستگیری متهم تحت تعقیب سرقت مسلحانه در خورگام رودبار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی روشنقلب با اشاره به اینکه پیشگیری از سرقت، ایجاد ناامنی روانی برای مجرمان و سارقان در مناطق جرمخیز و تقویت احساس امنیت مطلوب در سطح جامعه را از مهمترین اولویتهای مجموعه انتظامی است، اظهار کرد: مقابله با سرقت و ناهنجاری اجتماعی عزم همگانی را میطلبد.
وی از ارجاع یک فقره نیابت قضائی به فرماندهی انتظامی رودبار مبنی بر دستگیری سارق سابقهدار با ۲۱ فقره پرونده سرقت خشن و مقرون به آزار در استانهای کرج و تهران خبر داد و گفت: مأموران یگان امداد و بخش انتظامی خورگام با انجام اقدامات فنی و نامحسوس نسبت به شناسایی متهم اقدام کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان رودبار با بیان اینکه این فرد سابقهدار با حکم ۱۵ سال حبس در یک عملیات غافلگیرانه در یکی از روستاهای منطقه خورگام دستگیر شد، افزود: متهم که ۹ سال متواری بوده در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی خود اعتراف کرد.
این مقام انتظامی بیان داشت: سارق ۳۳ ساله با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
سرهنگ روشنقلب در پایان با تاکید بر حذف زمینههای وقوع جرم، تصریح کرد: با برنامهریزی دقیق، احساس مسئولیت و همچنین تجزیه و تحلیل جرایم میتوان ضریب امنیتی را بالا برد و فضا را برای مجرمان به خصوص سارقان ناامن کرد.
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